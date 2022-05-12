Son dakika haberleri: Hatay'da yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorlayan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Hatay'da yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorlayan 3 zanlı tutuklandı

12.05.2022 11:19
Son dakika haberleri: Hatay'da yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorlayan 3 zanlı tutuklandı

Son dakika gündem haberi: Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları öne sürülen 3 zanlı tutuklandı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları öne sürülen 3 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Serinyol Mahallesi'nde Fas uyruklu 3 kadının, iş vaadiyle Türkiye'ye getirildikleri ve işkence ile fuhşa zorlandıkları bilgisine ulaştı.

Belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, insan kaçakçılığı ve fuhşa teşvik suçlarından kayıtları bulunan H.Y.Ç, M.T. ve H.T'yi gözaltına aldı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Serinyol, Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Hatay'da yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorlayan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Hatay'da yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorlayan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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