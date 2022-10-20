Alınan bilgiye göre, Kırıkhan- Hassa çevre yolunda bulunan bir yağ fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın buhar kazanı henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlamanın etkisiyle 2 işçi yaralandı. Fabrika çalışanları durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, patlamanın meydana geldiği yerde çıkan yangını kısa sürede söndürdü.

Kaynak: İHA

Kırıkhan, İtfaiye, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri... Hatay'da yağ fabrikasının buhar kazanı patladı: 2 işçi yaralı - Son Dakika

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