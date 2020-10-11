Son dakika haberleri! Hatay'da yangının doğaya verdiği tahribat böyle görüntülendi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Hatay'da yangının doğaya verdiği tahribat böyle görüntülendi

11.10.2020 15:25

Bir son dakika haberine göre Hatay'da yangının doğaya verdiği tahribat böyle görüntülendi Görüntüler yangın tahribatını gözler önüne serdi Hatay'ın Belen ve Arsuz ilçelerinde çıkan yangında zarar gören ormanlık alanlar ve yerleşim yerleri drone ile havadan görüntülendi.

Hatay'da yangının doğaya verdiği tahribat böyle görüntülendi

Görüntüler yangın tahribatını gözler önüne serdi

HATAY - Hatay'ın Belen ve Arsuz ilçelerinde çıkan yangında zarar gören ormanlık alanlar ve yerleşim yerleri drone ile havadan görüntülendi.

Yangınlar, iki gün önce Cuma günü sabah Belen, akşam da Arsuz ilçesinde çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine ekipler yangınlara havadan ve karadan müdahale etti. Alevler rüzgarında şiddetiyle yerleşim yerlerine de sıçradı. Alevler dün akşam itibariyle kontrol altına alındı. Yangın sonrası drone ile havadan çekilen görüntüler ise tahribatın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Diğer yandan, yanan noktalarda soğutma çalışmaları sürüyor.

Son dakika haberleri! Hatay'da yangının doğaya verdiği tahribat böyle görüntülendi
Son dakika haberleri! Hatay'da yangının doğaya verdiği tahribat böyle görüntülendi
Son dakika haberleri! Hatay'da yangının doğaya verdiği tahribat böyle görüntülendi
Son dakika haberleri! Hatay'da yangının doğaya verdiği tahribat böyle görüntülendi

Yangın, Arsuz, Belen, Hatay, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haberleri! Hatay'da yangının doğaya verdiği tahribat böyle görüntülendi - Son Dakika

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