Üye Girişi
Son dakika haberleri! Hatay'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu - Son Dakika

Son dakika haberleri! Hatay'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

28.12.2021 12:21
Son dakika haberleri! Hatay'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

Gelen son dakika haberlerine göre Hatay'da yılbaşı öncesinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sahte içki üretenlere yönelik operasyon düzenledi.

Hatay'da yılbaşı öncesinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sahte içki üretenlere yönelik operasyon düzenledi. Sahte alkollü içki üretimi ve satışı yaptığı değerlendirilen 733 adreste yapılan kontrollerde 640 litre satışa hazır sahte rakı, 100 şişe sahte içki, 51 kilo el yapımı içki ve metil alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 368 personelden oluşan 89 ekibin katılımıyla sahte içki üretenlere yönelik belirlenen adreslere operasyonda; Arsuz ve Samandağ ilçelerinde 1000 adet 0.5 litrelik pet şişe içerisinde toplam 640 litre satışa hazır sahte rakı ile 1 adet damıtma ünitesi ve 1 adet kaynatma kazanı ele geçirildi. Gözaltına alınan C.K. ve E.K. adlı şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde ise 166 işyeri denetlendi, 10 ikamette yapılan aramada ise 100 şişe sahte içki, 51 kilo el yapımı içki, 800 mililitre etil alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.M., M.M. ve H.S. adlı 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. - HATAY

Son dakika haberleri! Hatay'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu
Son dakika haberleri! Hatay'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu
Son dakika haberleri! Hatay'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu
Son dakika haberleri! Hatay'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

YORUMLAR
500

İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Alkol, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Hatay'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu - Son Dakika


Bir süredir adı Fenerbahçe ile alınan Bilic'ten açıklama geldi: Dedikodudan ibaret Bir süredir adı Fenerbahçe ile alınan Bilic'ten açıklama geldi: Dedikodudan ibaret         
12:21
İhanet gerekçesiyle Fatoş Yelliler ile ayrılan Gökhan Göz garip tepki: Havaya ateş açıp yayınladı İhanet gerekçesiyle Fatoş Yelliler ile ayrılan Gökhan Göz garip tepki: Havaya ateş açıp yayınladı         
12:07
Polisin girdiği evde dehşete düşüren görüntü! Annesinin cesedini 2 ay boyunca saklamış Polisin girdiği evde dehşete düşüren görüntü! Annesinin cesedini 2 ay boyunca saklamış         
11:37
Başakşehir, Real Madrid'in yıldızı Isco'yu renklerine bağlamak için girişimlerini hızlandırdı Başakşehir, Real Madrid'in yıldızı Isco'yu renklerine bağlamak için girişimlerini hızlandırdı         
11:32
Ekiplerin pitbull ile imtihanı! Baktılar olmuyor, sakinleştirici iğne hemen devreye girdi Ekiplerin pitbull ile imtihanı! Baktılar olmuyor, sakinleştirici iğne hemen devreye girdi         
10:58
Kripto cinneti! Üç çocuğunun gözü önünde karısını öldürdü, son kurşunu kendine sıktı Kripto cinneti! Üç çocuğunun gözü önünde karısını öldürdü, son kurşunu kendine sıktı         
10:28
Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu         
09:15
Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi? Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi?         
08:42
Fulya Öztürk'ün programında stüdyo aniden karıştı Fulya Öztürk'ün programında stüdyo aniden karıştı         
23:38
Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi         
20:36
BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu         
20:08
Tarımsal desteklerden kesilen gelir vergisinin iadesi son başvuru tarihi 31 Aralık Tarımsal desteklerden kesilen gelir vergisinin iadesi son başvuru tarihi 31 Aralık         
17:41
Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı         
17:24
Son Dakika: Ali Koç Trabzonspor'a seslendi: Allah'ınızı severseniz vazgeçin, sıkıntıya girersiniz Son Dakika: Ali Koç Trabzonspor'a seslendi: Allah'ınızı severseniz vazgeçin, sıkıntıya girersiniz         
17:23
Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu         
16:11
Sevgilisine kadın arkadaşından gelen çıplak fotoğrafları yakalayan Ebru Polat öfke kustu: Kafasını duvara sürtsem Sevgilisine kadın arkadaşından gelen çıplak fotoğrafları yakalayan Ebru Polat öfke kustu: Kafasını duvara sürtsem         
15:47
Çoban, kavga eden keçilerindeki detayı fark edince kahkahalar atarak gülmeye başladı Çoban, kavga eden keçilerindeki detayı fark edince kahkahalar atarak gülmeye başladı         
15:24

Son Dakika Haberleri
12:21 "Emmi", Üç Kuruş'ta! Aşk, ihanet, intikam: Son bölümde neler oldu?
12:07 Altının gram fiyatında yükseliş: 690 lira seviyesinden işlem görüyor
12:06 İhanet gerekçesiyle Fatoş Yelliler ile ayrılan Gökhan Göz garip tepki: Havaya ateş açıp yayınladı
11:35 Çobanın yaptığı hareket büyük şaşkınlık yarattı! Birlikte olmak için kadına sürüden 3 koyun vermiş
11:33 Türkiye'de casusluktan suçlanmışlardı! Şimdi reklamda oynayacaklar
11:31 Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada'dan BDDK'ya "engizisyon" eleştirisi
11:31 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak sözler: Bütün belediye başkanlarımızı dinliyorlar
11:31 Başakşehir, Real Madrid'in yıldızı Isco'yu renklerine bağlamak için girişimlerini hızlandırdı
11:08 Velayet davasını kaybetti! Özcan Deniz kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi ile görüntülendi
11:00 Son Dakika: Bakan Dönmez bor madeninde müjdeli haberi verdi! 2021 yılında 1 milyar doların üstünde satışla rekor kırıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2021 12:28:47. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Hatay'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement