Son dakika haberleri! Hatay'daki orman yangını

Son dakika gündem haberi... Hatay'daki orman yangını söndürme çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait insansız hava aracı, araç-gereç ve personelin de katıldığı bildirildi.

Hatay'daki orman yangını söndürme çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait insansız hava aracı, araç-gereç ve personelin de katıldığı bildirildi. Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Hatay'ın Antakya ilçesinde devam eden orman yangınına ilişkin açıklama yapıldı. Hatay'daki yangın ile ilgili TSK'ya ait İHA, araç-gereç ve personelin Hatay Valiliği ile koordinasyon içinde söndürme çalışmalarında görev yaptığı bildirilen açıklamada, "Süreç yakından takip edilmektedir." ifadesine yer verildi.

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