Son dakika haberleri: Hatay'daki orman yangını, 93 saat sonra kontrol altına alındı - Son Dakika

Hatay'daki orman yangını, 93 saat sonra kontrol altına alındı (2)

YERLİ VE MİLLİ SİSTEMLE YANGINA KOLAY MÜDAHALE

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 5 Eylül'de başlayan, rüzgarın da etkisiyle Antakya ilçesine sıçrayan yangın, 93 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alındı. Yangının başladığı ilk andan itibaren bölgeye gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangınla mücadele çalışmalarını, Antakya ilçesine bağlı Ballıöz Mahallesi'nde konuşlanan Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'nün yerli ve milli donatılara sahip Orman Yangın Komuta Aracı'ndan koordine etti. Ekipler, insansız hava araçları (İHA) ile söndürme helikopterlerindeki kameralardan gelen anlık görüntüler ve bölgede kullanılan arazözlerden gelen anlık bilgilerle yangına daha güçlü müdahale etti.

'YANGINLARDA TEKNOLOJİYİ EN İYİ ŞEKİLDE KULLANIYORUZ'

Orman Yangın Komuta Aracı ve içindeki sistemle ilgili bilgiler veren Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, araçtaki ekrandan hangi ekibin nereye müdahale ettiğini anlık görerek, gerekli yönlendirmeyi yaptıklarını böylece yangına daha güçlü müdahale ettiklerini söyledi. Orman Genel Müdürlüğü'nün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleriyle yangınlarda teknolojiyi kullandığını belirten Koç, "Helikopterlerimizde kamera sistemimiz var ve onlardan gelen görüntüleri canlı olarak izliyor, yangına kolay bir şekilde müdahale ediyoruz. Ayrıca İHA'lar da yangının nerede ağır, nerede hafif seyrettiğini bizlere gece gündüz aktarıyor. Bu şekilde gücümüzü ona göre ayarlayıp, müdahalemizi gerçekleştiriyoruz. Hatay'da 4 tane bulunan 'İnsansız Yangın Gözetleme Araçları' ise erken haber almada büyük kolaylık sağlıyor" diye konuştu.

ORMAN YANGIN KOMUTA ARACINDA YAŞANANLARI ANLATTI

Yangına müdahale sürecinde, orman yangın komuta aracında yaşananları anlatan Koç, "Burada yangınla ilgili bakanımıza bilgilendirme yaptık. O da gelen görüntüleri inceleyerek, yangına ne şekilde müdahale edeceğimiz ve kısa sürede nasıl söndüreceğimiz konusunda bize talimatlar verdi. Böylece yangına hızlı ve güçlü bir şekilde müdahale ederek, kontrol altına aldık. Önemli olan yangının durdurulmasıydı. Şimdi de soğutma çalışmalarına devam ediyoruz. Yanan ağaçların yerine de yapacağımız ağaçlandırma çalışmasını bir yıl içerisinde bitireceğiz" dedi.

'YÜZDE 90'I İNSAN KAYNAKLI'

Orman yangınlarının yüzde 90'ının insan kaynaklı çıktığını kaydeden Koç, "Vatandaşlarımız ateşli piknik yapmasınlar, orman alanına izmarit atmasınlar. Bunlar yangınlara sebep oluyor. Vatandaşlarımızdan duyarlı ve dikkatli olmasını istiyoruz. Bu ağaçlar kısa zamanda yetişmiyor. İnsanlarımız bu noktayı gözden kaçırmamalı" diye konuştu.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Koç, yangında ne kadarlık orman alanının zarar gördüğünü henüz tespit edemediklerini, ilerleyen günlerde alan çalışması yapacaklarını kaydetti.