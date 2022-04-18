Son dakika haberi... HATAY'DAKİ ORMAN YANGININI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA VATANDAŞLAR DA DESTEK VERİYOR - Son Dakika
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Son dakika haberi... HATAY'DAKİ ORMAN YANGININI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA VATANDAŞLAR DA DESTEK VERİYOR

18.04.2022 13:49

Son dakika haberleri... Hatay'ın Dörtyol ilçesinde saat 01.30 sıralarında çıkan, rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılan orman yangını, 12 saat sonra kontrol altına alındı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde saat 01.30 sıralarında çıkan, rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılan orman yangını, 12 saat sonra kontrol altına alındı. Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında 1 uçak ve 20 arazöz ile soğutma çalışmaları sürüyor.

Hatay Valiliği de yangında sabotaj ihtimalini değerlendirerek 2 şüphelinin gözaltına alındığını, konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Son dakika haberi... HATAY'DAKİ ORMAN YANGININI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA VATANDAŞLAR DA DESTEK VERİYOR
Son dakika haberi... HATAY'DAKİ ORMAN YANGININI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA VATANDAŞLAR DA DESTEK VERİYOR
Son dakika haberi... HATAY'DAKİ ORMAN YANGININI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA VATANDAŞLAR DA DESTEK VERİYOR
Son dakika haberi... HATAY'DAKİ ORMAN YANGININI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA VATANDAŞLAR DA DESTEK VERİYOR

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HATAY'DAKİ ORMAN YANGININI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA VATANDAŞLAR DA DESTEK VERİYOR HATAY'DAKİ ORMAN YANGININI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA VATANDAŞLAR DA DESTEK VERİYOR Son dakika haber: Hatay'daki orman yangınında yüksek gerilim hatları böyle patladı Son dakika haber: Hatay'daki orman yangınında yüksek gerilim hatları böyle patladı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... HATAY'DAKİ ORMAN YANGININI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA VATANDAŞLAR DA DESTEK VERİYOR - Son Dakika


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