Son dakika haberi... HATAY'DAKİ ORMAN YANGININI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA VATANDAŞLAR DA DESTEK VERİYOR - Son Dakika

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde saat 01.30 sıralarında çıkan, rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılan orman yangını, 12 saat sonra kontrol altına alındı. Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında 1 uçak ve 20 arazöz ile soğutma çalışmaları sürüyor.

Hatay Valiliği de yangında sabotaj ihtimalini değerlendirerek 2 şüphelinin gözaltına alındığını, konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.