Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki tefecilik operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tefecilik suçlarına yönelik çalışmalar sonucu, 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramada, borç ve tahsilat bilgilerini içeren 16 parça doküman, 4 cep telefonu ve bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
S.Ç, M.Ç, H.H. ve Y.D. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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