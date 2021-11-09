Hatay'daki trafik kazasında şehit olan polisin cenazesi Osmaniye'de defnedildi (2) - Son Dakika

Hatay'daki trafik kazasında şehit olan polisin cenazesi Osmaniye'de defnedildi (2)

Hatay'ın Hassa ilçesinde yol uygulamasında bir aracın çarpması sonucu şehit olan polis memuru Davut Kaplan'ın cenazesi, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde toprağa verildi.

Hatay'ın Hassa ilçesinde yol uygulamasında bir aracın çarpması sonucu şehit olan polis memuru Davut Kaplan'ın cenazesi, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde toprağa verildi. Hatay İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından Kadirli ilçesine götürülen Kaplan'ın (51) cenazesi, Kurtuluş Mahallesi'ndeki kardeşinin evinin önüne getirildi. Burada helallik alınmasının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, tören için Kadirli Tapaçlar İmam Hatip Camisi avlusuna götürüldü. Cenaze namazının ardından şehit Kaplan'ın naaşı Kadirli Şehitliği'nde toprağa verildi. Törene, şehidin yakınları, meslektaşları, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ve diğer ilgililer katıldı. Evli ve 3 çocuk babası olan şehit Kaplan'ın 9 yıl önce babasının, 6 ay önce de annesinin yaşamını yitirdiği öğrenildi. Dün Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, trafik kazasında yaralanan polis memuru Davut Kaplan'ın kaldırıldığı Hassa Devlet Hastanesi'nde şehit düştüğü bildirilmişti.

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