Son dakika haberleri! HATAY Hassa'da buğday hasadı başladı - Son Dakika

Hassa'da buğday hasadı başladı

HATAY'ın Hassa ilçesinde sezonun ilk buğday hasadı başladı.

Hassalı çiftçiler tarafından Amik Ovası'nın verimli topraklarına ekilen buğdayın hasadına başlandı. Ovada biçerdöverler tarafından yoğun mesai yapılırken, biçerdöverlerin giremediği sarp ve engebeli arazilerdeki ekinler ise küçük makinelerle harman haline getirildi. Çiftçi Mustafa Bolat, Türkiye'nin birçok yerine buğday gönderdiklerini belirterek, "Ekmeklik buğdayın alım fiyatı ton başına bin 650 TL olarak açıklandı. Çiftçiler olarak buğday fiyatlarından memnunuz" diye konuştu.