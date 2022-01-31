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Son dakika haberleri! Hatay'ın deprem potansiyeli yükseliyor - Son Dakika

Son dakika haberleri! Hatay'ın deprem potansiyeli yükseliyor

31.01.2022 12:07

Son dakika haberleri... Hatay'ın deprem potansiyeli yükseliyor Doç. Dr. Ergin Canpolat, uzun zamandır Hatay bölgesinde deprem olmamasının yeni bir depremin olma potansiyelini yükselttiğini belirtti Doç. Dr.

Hatay'ın deprem potansiyeli yükseliyor

Doç. Dr. Ergin Canpolat, uzun zamandır Hatay bölgesinde deprem olmamasının yeni bir depremin olma potansiyelini yükselttiğini belirtti

Doç. Dr. Canpolat, Akdeniz'deki büyük bir depremde Hatay'ın kıyı kentleri Samandağ ve Arsuz'un oluşabilecek tsunamiden etkilenebileceğini belirtti

HATAY - Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ergin Canpolat, uzun zamandır Hatay bölgesinde deprem olmamasının yeni bir depremin olma potansiyelini yükselttiğini söyledi. Doç. Dr. Ergin Canpolat, son zamanlarda sık sık sarsıntıların yaşandığı Akdeniz'deki büyük bir depremde Hatay'ın kıyı kentleri Samandağ ve Arsuz'un oluşabilecek tsunamiden etkilenebileceğini belirtti.

Doç. Dr. Ergin Canpolat, Hatay bölgesinde deprem olmamasının yeni bir depremin olma potansiyelini yükselttiğini vurgulayarak, "Hatay'da üç tane önemli zon bulunurken, Kıbrıs Yayı doğuya doğru bir yay çizecek şekilde Hatay'a ulaşıyor. Bu yay, Ölü Deniz Fay Zonu ve Doğu Anadolu Fay Zonu ile birleşirken Hatay üç büyük fay zonunun birleşim yeri olarak yüksek bir sismik özelliğe sahip" dedi.

Tsunamide Hatay kıyıları zarar görür

Doç. Dr. Canpolat, Hatay'ın levha tektoniği bakımından üç tane çok büyük levhanın birbiri ile kontak yaptığı bir bölgede olduğunu belirterek, "Bu bakımdan düşünülürse ilimiz deprem potansiyeli çok büyük bir saha. Zaten geçmişte de çok sıklıkla deprem yaşayan bir bölge. Bölgemiz denize kıyısı olan bir il. Tektonik açıdan da çok hareketli bir yer. Depremin gerçekleşmesi durumunda özellikle kıyı ve yakınındaki yerlerin çok yüksek olmadığı arazilerimiz mevcut. Mesela Samandağ ve Arsuz kıyılarımız herhangi bir dalga yüksekliğinin bir metreyi aşması durumunda ciddi alanların zarar göreceği potansiyeli olan yerlerdir. Bu bakımından depremler tsunami oluşturabilir. Bölgemiz deprem potansiyeli yüksek bir yer, sismik boşluklar mevcut. 1995-1997 yılında yaşanılan depremler buradaki enerjinin tam anlamı ile transfer edildiğini açıklamıyor. Deprem olma ihtimali her zaman yüksek ama bu, bu yıla özel bir durum değil" dedi.

Büyük depremin habercisi mi?

Doç. Dr. Canpolat, son yıllarda deprem sıklığında artış yaşanmasının deprem habercisi olduğu anlamına gelmediğini ifade ederek, "Son yıllarda depremlerde bir azalma görüldü. En son 1995-1997 yıllarında depremler yaşadık. Bunlarda yaklaşık 5 ve 5 buçuk büyüklüğünde olan depremler. Son yıllarda beklenenden daha düşük depremler gerçekleşmiştir. Doğu Akdeniz'de 2020-2022 yılı aralığında deprem sıklığında artış yaşanmaktadır. Fakat bunun depremin habercisi olduğu şeklindeki bilgi son derece yanlış bir bilgi. Bölgemiz zaten deprem hassasiyeti yaşama potansiyeli çok yüksek olan bir bölge. Depremlerde bir artış yaşanabilir, çok büyük depremler de yaşanabilir. Ama yaşanılan deprem sayısının yüksekliği çok büyük deprem habercisi şeklinde yorumlanamaz" diye konuştu.

"Şehirlerimiz fay hatları üzerinde"

Mustafa Kemal Üniversitesi Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tülay Öcal ise depremle eninde sonunda karşılaşılacağını önemli olanın şehirler açısından planlamanın düzenli yapılmasının ve binaların depreme dayanıklı yapılması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Öcal, "Bütün şehirlerimiz fay hatları üzerinde olduğu için eninde sonunda karşılaşacağız. Bundan korkmaya gerek yok. Önemli olan şehirler açısından planlamanın düzenli yapılması, yapıların deprem fay hatları üzerinden uzak olması veya binalarımızın depreme dayanıklı yapılması gerekmektedir. Hatay'da da bunun göz önünde bulundurulması gerekir. Eski binalarda güçlendirmenin olmadığı ve eski binalar yıkıldıktan sonra yenileri yapılırken cadde ve sokak sistemleri göz önünde bulundurmadan 5 katlı sokak sistemine göre yapılan binalar günümüzde 10 veya 15 katlı olarak değişmektedir. Farkında olmadan özellikle şehir merkezindeki bu çok katlılık gelecekte şehrin herhangi bir depremle karşılaşıldığında büyük sorunlar ortaya çıkacaktır. Deprem sonrası toplanma alanlarında cadde ve sokak sistemlerinde sorunlar yaşanacaktır" şeklinde konuştu.

Son dakika haberleri! Hatay'ın deprem potansiyeli yükseliyor
Son dakika haberleri! Hatay'ın deprem potansiyeli yükseliyor
Son dakika haberleri! Hatay'ın deprem potansiyeli yükseliyor
Son dakika haberleri! Hatay'ın deprem potansiyeli yükseliyor
Son dakika haberleri! Hatay'ın deprem potansiyeli yükseliyor

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Mustafa Kemal Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Deprem, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Hatay'ın deprem potansiyeli yükseliyor - Son Dakika


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