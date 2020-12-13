Son dakika haberleri: Hatay'ın Samandağ ilçesinde semt pazarları geçici olarak kapatıldı - Son Dakika

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında semt pazarları geçici süreyle kapatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, dünyayı tehdit eden koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçede tüm mahallelerde kurulan semt pazarlarının 10 Ocak tarihine kadar kapalı kalacağı belirtildi.

Açıklamada, Kovid-19 salgınına karşı vatandaşların tedbirlere uyması istendi.