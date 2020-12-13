Son dakika haberleri: Hatay'ın Samandağ ilçesinde semt pazarları geçici olarak kapatıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Hatay'ın Samandağ ilçesinde semt pazarları geçici olarak kapatıldı
13.12.2020 12:15
Edinilen son dakika haberine göre Hatay'ın Samandağ ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında semt pazarları geçici süreyle kapatıldı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında semt pazarları geçici süreyle kapatıldı.
Belediyeden yapılan açıklamada, dünyayı tehdit eden koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçede tüm mahallelerde kurulan semt pazarlarının 10 Ocak tarihine kadar kapalı kalacağı belirtildi.
Açıklamada, Kovid-19 salgınına karşı vatandaşların tedbirlere uyması istendi.
Son Dakika Milyonerlerin mevduatı 10 ayda 670 milyar lira arttı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Minsk Grubu'na ayar: Sizi buraya ben çağırmadım, hadi konuşun, sizi dinliyorum Mum ışığında kumar oynayanlara korona tedbirlerine uymamaktan 100 bin lira ceza kesildi Kısıtlamada kokoreç yemek için dışarı çıkan alkollü sürücü, izin belgesinden oldu Yunan basını AB Zirvesi'ndeki Türkiye geriliminin perde arkasını yazdı: Merkel, Macron'u son anda ikna etti Ağır yenilgi sonrası Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a sert tepki: Tarihe geçtin işte, övün Yasmin Erbil, göğüs dekolteli pozunu takipçileriyle paylaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikram edilen suyu kürsüye bırakan Bakan Gül'ü uyardı: Maskeyi çıkar da öyle iç