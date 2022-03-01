Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca, Sivil Savunma Günü nedeniyle öğrencilere deprem ve yangın söndürme eğitimi verildi.
Antakya ilçesinde 4 okulda düzenlenen eğitimde, öğrencilere deprem ve yangın anında yapılması gerekenler anlatıldı.
Daha sonra sınıf içerisinde olası depreme karşı tatbikat yapılırken, okul bahçesinde ateş yakılarak yangın tedbirleri öğrencilere aktarıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Hatay itfaiyesinden öğrencilere deprem ve yangın eğitimi - Son Dakika