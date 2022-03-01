Son dakika haberleri | Hatay itfaiyesinden öğrencilere deprem ve yangın eğitimi - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Hatay itfaiyesinden öğrencilere deprem ve yangın eğitimi

01.03.2022 13:16
Son dakika haberleri | Hatay itfaiyesinden öğrencilere deprem ve yangın eğitimi

Son dakika haber: Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca, Sivil Savunma Günü nedeniyle öğrencilere deprem ve yangın söndürme eğitimi verildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca, Sivil Savunma Günü nedeniyle öğrencilere deprem ve yangın söndürme eğitimi verildi.

Antakya ilçesinde 4 okulda düzenlenen eğitimde, öğrencilere deprem ve yangın anında yapılması gerekenler anlatıldı.

Daha sonra sınıf içerisinde olası depreme karşı tatbikat yapılırken, okul bahçesinde ateş yakılarak yangın tedbirleri öğrencilere aktarıldı.

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Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Yangın, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Hatay itfaiyesinden öğrencilere deprem ve yangın eğitimi - Son Dakika


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