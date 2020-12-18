Son dakika haberleri... Hatay MKÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinden "oksijen azlığından ölüm" iddiasına yalanlama Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri... Hatay MKÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinden "oksijen azlığından ölüm" iddiasına yalanlama Açıklaması

18.12.2020 17:55
Son dakika haberleri... Hatay MKÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinden

Son dakika haberine göre Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, sosyal medyada yer alan "oksijen azlığı nedeniyle bir gecede 5 hastanın hayatını kaybettiği" iddiasını yalanladı.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, sosyal medyada yer alan "oksijen azlığı nedeniyle bir gecede 5 hastanın hayatını kaybettiği" iddiasını yalanladı.

Başhekimlikten yapılan açıklamada, tüm dünyayı ve ülkeyi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hastanenin "pandemi hastanesi" olarak hizmet verdiği hatırlatıldı.

Hastaların en iyi şekilde tedavilerinin yapılması ve taburcu edilmeleri konusunda tüm öğretim üyeleri, sağlık ve diğer yardımcı personelle özverili ve bilimsel yaklaşımlarla, Sağlık Bakanlığının yayımlamış olduğu tüm rehberler ışığında hizmet verildiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Sosyal medyada yer alan hastanemizde oksijen azlığı nedeniyle bir gecede 5 hasta vatandaşımızın hayatını kaybettiği yönündeki mesnetsiz paylaşım ve açıklamaların hiç kimseye faydası olmadığı gibi kamuoyu ve biz sağlık çalışanlarını derinden yaralamaktadır. Toplumun sağlık çalışanlarına karşı güvenini sarsmakta ve sağlık çalışanlarının motivasyonunu olumsuz etkilemektedir.

Tek önceliğimiz hasta olan vatandaşlarımızı bir an önce sağlığına kavuşturmak olup görevimizi seferberlik ruhuyla gece gündüz tüm personelimizle yerine getirdiğimizi kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız."

Mustafa Kemal Üniversitesi, Araştırma Hastanesi, Hatay, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Hatay MKÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinden 'oksijen azlığından ölüm' iddiasına yalanlama Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun "İttifaktan ayrılmak istiyor" sözlerine yanıt: Cumhur İttifakı sürecek Yavru kedi, bacakları ve kuyruğu kesik olarak ölü bulundu Antalya'da iğrenç olay! 18 yaşındaki genç kız, sınıf öğretmeninin tacizine uğradı Son Dakika: Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi Rusya'da termometreler -48 dereceyi gördü Alkollü araç kullanıp bir kişiyi yaralayan Ahmet Kural'a 12 bin lira adli para cezası Oyuncu Sinem Ünsal'ın 2 yıldır aşk yaşadığı sevgilisi de oyuncu çıktı Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in 40 yıl önce çektirdiği dudak dudağa pozları yeniden gündem oldu
Juan Pablo Pino Real Cartagena'ya transfer oldu Juan Pablo Pino Real Cartagena'ya transfer oldu         
17:58
Galatasaray, Fatih Karagümrük'e konuk oluyor! Sarı kırmızılıların ilk 11'i belli oldu Galatasaray, Fatih Karagümrük'e konuk oluyor! Sarı kırmızılıların ilk 11'i belli oldu         
17:47
Manchester United, Manchester City'de oynayan Wayne Rooney'nin oğlunu altyapısına kattı Manchester United, Manchester City'de oynayan Wayne Rooney'nin oğlunu altyapısına kattı         
17:17
Omar Elabdellaoui'nin koronavirüs olduğunu basına sızdıranlar 1 yıl hapis cezası alacak Omar Elabdellaoui'nin koronavirüs olduğunu basına sızdıranlar 1 yıl hapis cezası alacak         
17:10
Rus lider Putin'den tartışma yaratacak 'Navalni' açıklaması: Ölmesini isteseydim, şimdiye çoktan ölmüştü Rus lider Putin'den tartışma yaratacak 'Navalni' açıklaması: Ölmesini isteseydim, şimdiye çoktan ölmüştü         
17:00
Hafta sonu kısıtlamasına saatler kala İstanbul'da trafik kilitlendi Hafta sonu kısıtlamasına saatler kala İstanbul'da trafik kilitlendi         
16:48
MHP'nin esnafa dağıttığı Bereket Duası ve 50 kuruş tartışma yarattı! CHP'li isim: Bu resmen hakarettir MHP'nin esnafa dağıttığı Bereket Duası ve 50 kuruş tartışma yarattı! CHP'li isim: Bu resmen hakarettir         
16:22
TBMM'de tansiyon bir anda yükseldi! İYİ Partili ismin TBMM'de tansiyon bir anda yükseldi! İYİ Partili ismin "Hay maşallah" sözü, Bakan Selçuk'u sinirlendirdi         
15:47
DEDAŞ, Şanlıurfa'da elektrik duasına çıkan vatandaşlar hakkında suç duyurusunda bulundu DEDAŞ, Şanlıurfa'da elektrik duasına çıkan vatandaşlar hakkında suç duyurusunda bulundu         
15:22
17 yaşındaki kıza attığı mesajlar ortaya çıkan CHP'li ilçe başkanı görevinden istifa etti 17 yaşındaki kıza attığı mesajlar ortaya çıkan CHP'li ilçe başkanı görevinden istifa etti         
14:36
Kayıp Gülsüm ninenin cinayet davasında, yasak aşk itirafı: Bunu ailede herkes biliyordu Kayıp Gülsüm ninenin cinayet davasında, yasak aşk itirafı: Bunu ailede herkes biliyordu         
14:16
İran yer altına nükleer tesis inşa ediyor! Görüntüleri ortaya çıktı İran yer altına nükleer tesis inşa ediyor! Görüntüleri ortaya çıktı         
14:07
Model Ashley Graham, eşine çırılçıplak poz verdi Model Ashley Graham, eşine çırılçıplak poz verdi         
14:04
Bursalılar kısıtlama öncesi ucuz su almak için kilometrelerce kuyruk oluşturdu Bursalılar kısıtlama öncesi ucuz su almak için kilometrelerce kuyruk oluşturdu         
14:00
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca tahliye edildi Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca tahliye edildi         
13:53
Rize'de aynı aileden 6'ncı kişi de koronavirüsten hayatını kaybetti! Virüsü taziyede kapmışlar Rize'de aynı aileden 6'ncı kişi de koronavirüsten hayatını kaybetti! Virüsü taziyede kapmışlar         
13:33
Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi         
09:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2020 18:06:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... Hatay MKÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinden "oksijen azlığından ölüm" iddiasına yalanlama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei