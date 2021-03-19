Sokak köpeğinin kediye saldırısı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Sokak köpeğinin kediye saldırısı güvenlik kamerasında
19.03.2021 14:24
HATAY'ın İskenderun ilçesinde bir sokak köpeğinin, çöp konteynerindeki kediye saldırdığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
HATAY'ın İskenderun ilçesinde bir sokak köpeğinin, çöp konteynerindeki kediye saldırdığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
İlçeye bağlı Gültepe Mahallesi'nde çöp konteynerinde yiyecek arayan sokak kedisine, köpek saldırdı. Çöp konteynerinden atlayan kediyi dişleriyle havada kapan köpek, bir süre hırpaladı. Kedinin de karşılık vermesi üzerine köpek saldırıyı bıraktı. Bölgeden uzaklaşan kedinin ölüsü bulundu. Yaşananlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
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