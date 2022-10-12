Son dakika haber... HATAYLI MÜZİSYENLER MESLEKTAŞLARINA YAPILAN SALDIRILARI PROTESTO ETTİ - Son Dakika
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Son dakika haber... HATAYLI MÜZİSYENLER MESLEKTAŞLARINA YAPILAN SALDIRILARI PROTESTO ETTİ

12.10.2022 20:06

Son dakika habere göre HATAY'da bir araya gelen müzisyenler, Ankara'daki meslektaşları Onur Şener'in öldürülmesi ve Antakya'da sokak sanatçısı Yusuf Karagündüz'e yapılan saldırıyı müzik aletlerini yere bırakıp ağızlarını bantla kapatarak protesto etti.

HATAY'da bir araya gelen müzisyenler, Ankara'daki meslektaşları Onur Şener'in öldürülmesi ve Antakya'da sokak sanatçısı Yusuf Karagündüz'e yapılan saldırıyı müzik aletlerini yere bırakıp ağızlarını bantla kapatarak protesto etti.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan tartışma sonucu öldürülen müzisyen Onur Şener'in ardından 8 Ekim günü Antakya sokaklarında grubuyla birlikte müzik yapan klarnet sanatçısı Yusuf Karagündüz de iki kişi ile yaşadığı sözlü tartışmanın ardından saldırıya uğradı. Hataylı müzisyenler, bugün Antakya ilçesindeki Köprübaşı Meydanı'nda bir araya gelerek yapılan saldırıları kınadı. Meydanda, enstrümanlarla müzik çalan müzisyenler, daha sonra müzik aletlerini yere bırakarak, ağızlarını bantla kapatıp meslektaşlarına yapılan saldırıları protesto etti.

'İSTEK ŞARKI KABUL ETMEYEREK GÜNDEM OLUŞTURMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Müzisyen grubu adına açıklama yapan Mihriban Randa, Geçtiğimiz hafta sonu Antakya'da sokak müziği yapan bir müzisyen arkadaşımıza istek parça çalmadığı için bir saldırı gerçekleşti. Yaralanan arkadaşımızın durumu iyi ancak bizler öfkeliyiz. Daha 10 gün önce müzisyen Onur Şener, yine istek parça meselesiyle başlayan tartışma sonucunda öldürülmüştü. Ülkenin her tarafında tepkiler yükselmiş, magandalık ve şiddet kültürüne lanet okunmuştu. Aradan daha iki hafta dahi geçmeden yine benzer bir olayı burada sokak müzisyeni arkadaşımız yaşamış oldu. Bugün şarkılarımızı müziğin ve müzisyenin özgürlüğü için söyledik. İstek şarkı kabul etmedik. Önümüzdeki günlerde de sokaklarda, çalıştığımız mekanlarda istek şarkı kabul etmeyerek bu konuda gündem oluşturmaya devam edeceğiz. Tüm Türkiye'deki müzisyenleri ve müzikseverleri bu konuda ses çıkarmaya davet ediyoruz? diye konuştu.

SALDIRIYA UĞRAYAN KARAGÜNDÜZ BİZ MÜZİSYENLER DÜNYANIN SESİYİZ

Saldırıya uğrayan klarnet sanatçısı Yusuf Karagündüz ise şöyle konuştu Dünyanın en güzel şeylerinden biri olan sanatımız ve sanatını aşkla sevgiyle icra etmeye çalışan sanatçılarımız bile zarar görmeye başladı. Biz müzisyenler dünyanın sesiyiz. Müzik olmayan bir yerde karanlık hüküm sürer. İstek parçayı bilmediği için müzisyenlerimize saldırılar başladı. Ankara'da geçen hafta Onur Şener adlı sanatçımızı bizden kopardılar. Geçtiğimiz cumartesi ise ben istek parça mevzusundan saldırıya uğradım. Dileğim bu olayların duyarlılığını fark edelim ve hep beraber böyle şeylerin yaşanmaması için birlik olalım.? (DHA)

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Müzisyenlerden meslektaşlarına yönelik saldırılara tepki Müzisyenlerden meslektaşlarına yönelik saldırılara tepki Bodrumlu müzisyenlerden sessiz eylem Bodrumlu müzisyenlerden sessiz eylem
Kaynak: DHA

Onur Şener, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... HATAYLI MÜZİSYENLER MESLEKTAŞLARINA YAPILAN SALDIRILARI PROTESTO ETTİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... HATAYLI MÜZİSYENLER MESLEKTAŞLARINA YAPILAN SALDIRILARI PROTESTO ETTİ - Son Dakika
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