Üye Girişi
Hatayspor Onursal Başkanı Savaş: "Öncelikle ligde kalıcı olmak istiyoruz" - Son Dakika

Hatayspor Onursal Başkanı Savaş: "Öncelikle ligde kalıcı olmak istiyoruz"

31.07.2021 10:49

Hatayspor Onursal Başkanı Savaş: "Öncelikle ligde kalıcı olmak istiyoruz" Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Türkiye'de birkaç sezon ses getirip, alt liglere düşüp unutulmak istemediklerini, öncelikle ligde kalıcı olmak istediklerini söyledi.

Hatayspor Onursal Başkanı Savaş: "Öncelikle ligde kalıcı olmak istiyoruz"

HATAY - Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Türkiye'de birkaç sezon ses getirip, alt liglere düşüp unutulmak istemediklerini, öncelikle ligde kalıcı olmak istediklerini söyledi.

Tarihinde ilk defa Süper Lig'e çıkan ve ligi altıncı sırada bitirerek iyi bir çıkış yakalayan Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası'nda sürdürüyor. Diğer yandan transfer çalışmalarına da devam eden bordo-beyazlı ekipte Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, takımlarının daha alternatifli, geçen seneden daha güçlü bir takım olduğunu, şansın da geçen yılki gibi yanlarında olursa, ligi ilk 10'da tamamlayacak bir takım olacaklarını söyledi.

Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Dylan Saint-Louis ile anlaştıklarını ve bir stoper transferi ile transfer çalışmalarını tamamlayacaklarını belirterek, "Dün bir sol açık geldi, Fransa'da en üst lige çıkan takımın sol açığı ile anlaştık. Biz Boupendza'lı ve Boupendza'sız bir Hatayspor'u hazırlıyoruz. Bunun dışında İngiltere'den çok önemli bir kulüpten hem sol açık hem de santrfor oynayabilen bir futbolcu ile temas halindeyiz. O da bugün yarın gelecektir. Üç ayrı sol stoper özellikli futbolcu ile temas halindeyiz. Onu da aldığımız zaman biz transferi kapatacağız. 7-8 tane Türk futbolcu alarak yerli transferlerimizi bitirdik. Bir kısmı genç, umut vadeden bir kısmı tecrübeli arkadaşlarımızı aldık. Alanyaspor ile oynadığımız hazırlık maçına gittim. 2-2 berabere kaldık, güzel bir maçtı. İstanbul'da Başakşehir'le de bir hazırlık maçı yapacağız. Ligler başlamadan önce de Gaziantep ile bizim statta açılış maçı yapacağız. Daha sonra Kasımpaşa ile lige başlayacağız. İnşallah geçen seneki gibi otoritelerin saygı duyduğu ve heyecanla izlemek istediği bir takım olmaya devam edeceğiz. Bu seneki takımımız daha alternatifli, geçen seneden daha güçlü bir takım. Şans da geçen yılki gibi yanımızda olursa, biz yine ilk 10'da yolumuza devam edecek bir takım olacağız" dedi.

"Kendi kendimize yeten hale gelmek istiyoruz"

Başkan Savaş, geçen sezon Avrupa kupalarına katılamadıkları için üzgün olmadıklarını önce kalıcı bir takım olmayı istediklerini dile getirerek, "Geçen sene Avrupa kupalarına katılsaydık ben de çok sevinirdim ama katılamadığımız için üzülmedim. Çünkü bir önce kalıcı bir takım olmayı yeğliyoruz. Yani Hatayspor kendi ayakları üzerinde duracak hüviyete kavuşsun ve bundan sonraki süreç içerisinde hem güven hem umut versin. Biz bunu daha çok tercih ediyoruz. Türkiye'de birkaç sezon ses getirip, alt liglere düşüp unutulmak istemiyoruz. Öncelikle kalıcı olmak istiyoruz, alt yapımızı önemsiyoruz ve takım olarak da kendi kendimize yeten hale gelmek istiyoruz, kurumsallaşma peşindeyiz. Bunları tamamladığımız önümüzdeki sezonlar bunları tamamladığınızda Avrupa aşamasına da geleceksinizdir" diye konuştu.

"Hatayspor, Türkiye'deki en iyi takımlardan bir tanesi olacak"

Bu sezon kadrolarının geniş olduğunu hem ligde hem de Türkiye kupasında ilerlemek istediklerini aktaran Başkan Savaş, "Geçen seneki başarı bizi mutlu etti ama bundan sonraki süreç içerisinde de umutlanmak için dediğimiz standartları yakalamak lazım. Kalıcı olmak daha sonraki yıllar için umudun beslenmesine katkı sağlamak hem bizi hem de taraftarlarımızı daha mutlu edecektir. Altıncı olduk, beşinci olsak daha mutlu olacaktık belki. Ama sezona erken başlayacaktık, bizim gibi yeni çıkmış kadrosu, ekonomik durumu kısıtlı takımlar için tehlike arz edebilirdi. Biz geçen sene kupaya bile önem vermedik, yedek takımla çıktık, elendik, hiç üzülmedik. Çünkü bizim öncelikli hedefimiz Süper Lig'de kalıcı olmak. Bu sene hem Türk hem de yabancı kadromuz daha geniş. Her iki kulvarda da gidebildiğimiz kadar gitmek istiyoruz. Şu anda bizim Boupendza'yı da sayarsak 7 tane sağ ve sol açık oyuncumuz var. Geçen sene 13-14 kişi ile biz mücadele ettik o sıkışık tabloda. Tabii takım zaman zaman çok yorgun düştü ve hiç beklemediğimiz mağlubiyetler aldık. Kadromuz bu sene daha geniş, stoperlerimizi de tamamladığımız da özellikle ofansta Hatay Türkiye'de ki en iyi takımlardan bir tanesi olacak" açıklamasında bulundu.

Hatayspor Onursal Başkanı Savaş: Öncelikle ligde kalıcı olmak istiyoruz
Hatayspor Onursal Başkanı Savaş: Öncelikle ligde kalıcı olmak istiyoruz
Hatayspor Onursal Başkanı Savaş: Öncelikle ligde kalıcı olmak istiyoruz
Hatayspor Onursal Başkanı Savaş: Öncelikle ligde kalıcı olmak istiyoruz
Hatayspor Onursal Başkanı Savaş: Öncelikle ligde kalıcı olmak istiyoruz
Hatayspor Onursal Başkanı Savaş: Öncelikle ligde kalıcı olmak istiyoruz

Lütfü Savaş, Hatayspor, Türkiye, Savaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hatayspor Onursal Başkanı Savaş: 'Öncelikle ligde kalıcı olmak istiyoruz' - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Geleceği de görüyor! 2016'da, 11:52 Geleceği de görüyor! 2016'da, "Tokyo'da altın alacağım" paylaşımı yapan Mete, 5 sene sonra sözünü tuttu Bahçeli, Afganlar konusunda Bakan Soylu kadar iyimser değil: Adı konmamış bir istiladır 11:39 Bahçeli, Afganlar konusunda Bakan Soylu kadar iyimser değil: Adı konmamış bir istiladır 28 yaşındaki genç evinde ölü bulundu, evladını gören anne sinir krizi geçirdi 11:27 28 yaşındaki genç evinde ölü bulundu, evladını gören anne sinir krizi geçirdi
Ülken seninle gurur duyuyor Mete! İstiklal Marşımızı tüm dünya işte böyle dinledi 11:19 Ülken seninle gurur duyuyor Mete! İstiklal Marşımızı tüm dünya işte böyle dinledi Son Dakika: Milli okçumuz Mete Gazoz Olimpiyat şampiyonu oldu! Tarihimizdeki ilk altın madalya 10:55 Son Dakika: Milli okçumuz Mete Gazoz Olimpiyat şampiyonu oldu! Tarihimizdeki ilk altın madalya Son Dakika! Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü aile katliamıyla ilgili 10 kişi gözaltına alındı 10:19 Son Dakika! Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü aile katliamıyla ilgili 10 kişi gözaltına alındı
Türkiye yangın felaketleriyle boğuşurken Azeri spikerin sözleri tüyleri diken diken etti 09:41 Türkiye yangın felaketleriyle boğuşurken Azeri spikerin sözleri tüyleri diken diken etti Gezinti gününü kayda almak isteyen damat, kayınvalidesinin uçurumdan aşağıya düştüğü anları görüntüledi 09:35 Gezinti gününü kayda almak isteyen damat, kayınvalidesinin uçurumdan aşağıya düştüğü anları görüntüledi

Son Dakika Haberleri
18:29 Muhtar öldürüldü, yeğeni de intikam almak için katilin kardeşini öldürdü
18:28 Dilencinin rahatlığı şaşırttı! Zabıtaları bekletip topladığı paralardan çocuğuna dondurma aldı
18:20 Galatasaray ve Antalyaspor'dan duygulandıran karşılaşma! Tüm gelir TEMA Vakfı'na bağışlanacak
18:09 Hakları asla ödenmez! Orman işçileri yangını söndürdükleri bölgede toprak üstünde uyudu
17:49 Rosier, Fatih Terim'i büyük reddetti! Görüşme talebine cevabı: Gelecek sezon rakip olacağız
17:39 Yangın önlemleri arttırıldı! İstanbul dahil 12 kentte ormanlara giriş yasaklandı
17:32 İYİ Partili Arzu Önşen, yangın mağduru adamın evine giremedi! Kapıdan çeviren vatandaş: Benim için yapacağınız bir şey yok
17:23 Maça çıkmadan gol yedi! Sarı-Kırmızılı taraftar yeni transfer Berkan'a baskı yaparak fotoğraf kaldırttı
17:13 Son Dakika: Topçu ve Füze Okulu'nu yakmaya çalışan zanlı, tutuklandı
17:00 Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'dan Türkiye'ye destek! Yangınlara kayıtsız kalmadı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yangın bölgesine gidiyor! Manavgat ve Marmaris'te incelemelerde bulunacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yangın bölgesine gidiyor! Manavgat ve Marmaris'te incelemelerde bulunacak         
12:08
Yangının ortasında annesiyle kalan kadın: Tüfeğim yanımda olsa kendimi öldürecektim Yangının ortasında annesiyle kalan kadın: Tüfeğim yanımda olsa kendimi öldürecektim         
11:49
Ünlü astrolog Arzum Koyuncu'nun Ünlü astrolog Arzum Koyuncu'nun "eskort" isyanı! Sosyal medya için anlaştığı adam kabusu yaşattı         
11:29
Yangın nedeniyle kaldığı otelden tahliye edilen Songül Karlı, korku dolu anlar yaşadı Yangın nedeniyle kaldığı otelden tahliye edilen Songül Karlı, korku dolu anlar yaşadı         
11:20
Son Dakika! Manavgat'ta alevlerin arasında kalan 2 yangın işçisi yaşamını yitirdi Son Dakika! Manavgat'ta alevlerin arasında kalan 2 yangın işçisi yaşamını yitirdi         
11:11
Türk tiyatrosunun efsane oyuncusu Nedret Güvenç hayatını kaybetti Türk tiyatrosunun efsane oyuncusu Nedret Güvenç hayatını kaybetti         
10:48
Kendisini fark eden küçük kıza sandalye ile saldıran hırsıza cezasını mahalleli verdi Kendisini fark eden küçük kıza sandalye ile saldıran hırsıza cezasını mahalleli verdi         
09:52
Trafik polisinin kimlik sormasına sinirlenen CHP İstanbul milletvekili Turan Aydoğan'dan sert tepki: TBMM albümünden bak Trafik polisinin kimlik sormasına sinirlenen CHP İstanbul milletvekili Turan Aydoğan'dan sert tepki: TBMM albümünden bak         
09:36
Hayatını kaybeden Hüseyin Avni Coş'tan geriye 15 Temmuz'daki silahlı pozu kaldı Hayatını kaybeden Hüseyin Avni Coş'tan geriye 15 Temmuz'daki silahlı pozu kaldı         
09:03
Çiftliğinin bulunduğu Manavgat'taki yangını duyunca sinir krizi geçiren Tuğba Özay, ateş püskürdü: Yaktığınız yerden yanacaksınız Çiftliğinin bulunduğu Manavgat'taki yangını duyunca sinir krizi geçiren Tuğba Özay, ateş püskürdü: Yaktığınız yerden yanacaksınız         
07:26
Fethiye Belediye Başkanı'ndan orman yangınları için kafa karıştıran iddia: 4 kişi molotof attı Fethiye Belediye Başkanı'ndan orman yangınları için kafa karıştıran iddia: 4 kişi molotof attı         
03:30
Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olaydan yeni detaylar! Katliam geliyorum demiş Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olaydan yeni detaylar! Katliam geliyorum demiş         
22:55
Konya'daki aile katliamının nedeninin 10 yıllık husumet olduğu ortaya çıktı Konya'daki aile katliamının nedeninin 10 yıllık husumet olduğu ortaya çıktı         
20:54
Tolgahan Sayışman'ın 48 yaşındaki kayınvalidesi Albana Abazi, güzelliğiyle olay oldu Tolgahan Sayışman'ın 48 yaşındaki kayınvalidesi Albana Abazi, güzelliğiyle olay oldu         
18:56
İYİ Partili Arzu Önşen, yangın mağduru adamın evine giremedi! Kapıdan çeviren vatandaş: Benim için yapacağınız bir şey yok İYİ Partili Arzu Önşen, yangın mağduru adamın evine giremedi! Kapıdan çeviren vatandaş: Benim için yapacağınız bir şey yok         
17:32
Fatih Karagümrük, dünya yıldızı Medhi Benatia'yı resmen kadrosuna kattı Fatih Karagümrük, dünya yıldızı Medhi Benatia'yı resmen kadrosuna kattı         
16:41
Beğenilere göre bağış yapacağını söyleyen Enes Batur'a, Deniz Akkaya'dan tepki Beğenilere göre bağış yapacağını söyleyen Enes Batur'a, Deniz Akkaya'dan tepki         
14:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2021 12:18:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hatayspor Onursal Başkanı Savaş: "Öncelikle ligde kalıcı olmak istiyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement