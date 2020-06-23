Son dakika haberleri! Hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristin kimlikleri belli oldu - Son Dakika

Son dakika haberleri! Hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristin kimlikleri belli oldu

Son dakika 3. sayfa haberi: İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristin kimlikleri belli oldu.

İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristin kimlikleri belli oldu.


İçişleri Bakanlığı açıklamasında, iç güvenlik operasyonları kapsamında 20 Haziran Cumartesi günü Bitlis Tatvan kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Etkisiz hale getirilen 2 teröristin, terörden arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle gri listede yer aldığı tespit edildi. Gri listede yer alan teröristlerin, sözde Garzan eyaleti sorumlularından Dersim Çektar kod adlı Recep Yaşar ve Çektar Canfeda kod adlı Abdulkahar Çoban olduğu belirlendi. - ANKARA

İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Komando, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 02:20 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristin kimlikleri belli oldu - Son Dakika
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