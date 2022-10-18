Son dakika haberleri! Hava-İş Sendikası, THY'ye Açtığı Davayı Kazandı: "Sözleşme Maddesi İşverenin Tek Taraflı Tasarrufuyla Ortadan Kaldırılamaz"

FAHRETTİN ÖZTÜRK

Türkiye Sivil Havacılık Sendikası (Hava-İş), toplu iş sözleşmesinin, pazar günleri yapılacak çalışmanın 3 yevmiye hak kazandıracağına ilişkin 39. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle Türk Hava Yolları'na (THY) açtığı davayı kazandı. Mahkeme, sözleşme maddesinin işverenin tek taraflı tasarrufuyla ortadan kaldırılamayacağına karar verdi.

THY, Hava-İş Sendikası'yla imzalanan toplu iş sözleşmesinin, pazar günü yapılacak çalışmanın 3 yevmiye hak kazandıracağına yönelik 39. maddesinde yaptığı değişikliği, çalışanlarına 2 Şubat 2020 tarihinde gönderdiği "1 Ocak 2020 tarihinden itibaren, hafta tatilinde çalışılması durumunda yapılan mesai ücreti ödemesi uygulamasında değişiklik yapılmıştır. Değişiklik sonrası hafta tatili mesai ücreti, en az bir tam gün dinlenme yapılmaksızın gerçekleşen altı günlük çalışmanın ardından takip eden yedinci günde de hafta tatili yapılmayarak çalışılması durumunda ödenecektir" şeklindeki e-posta ile duyurdu.

İŞ MAHKEMESİNDE DAVA AÇILDI

Bunun üzerine Hava-İş Sendikası, THY yönetiminden, mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle bu durumun düzeltilmesini istedi. Başvurulara yanıt alamayan sendika yönetimi, İstanbul 16. İş Mahkemesi'nde dava açtı.

Sendikanın mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde, işveren tarafından uygulamaya konulmak istenen değişikliğin toplu iş sözleşmesinin 39'uncu maddesine aykırı olduğu belirtildi. Pazar günü yapılan çalışmalarda fazla mesai ücretinin öncesinde altı iş günü çalışılıp çalışılmasına bakılmaksızın verilmesi gerektiği belirtildi.

İstanbul 16. İş Mahkemesi'nde bugün yapılan duruşmaya, davacı sendikanın avukatları ile davalı THY'nin avukatları katıldı.

"BİLİRKİŞİ RAPORU DAVAMIZIN HAKLILIĞINI İSPAT EDİYOR"

Mahkemece alınan uzman ve bilirkişi raporlarına karşı beyanda bulunan sendika avukatları, "Uzman mütalaa ve bilirkişi raporu, davamızın haklılığını ispat etmektedir. Davamızın kabulünü talep ederiz" dedi.

"SENDİKANIN AMACI ÜYE KAYBETMEMEK ADINA TRİBÜNLERE OYNAMAKTIR"

THY'nin avukatları ise "Davalı şirketin büyük bir kısmı devlete ait olup, alanında başarılı bir şirkettir. Davalı şirketin, işçilerin ücretinden kısarak bir menfaat sağlaması mümkün değildir. Sendikanın amacı, koltuk mücadelesidir. Yeni kurulan sendika için üye kaybetmemek adına tribünlere oynamaktadır" diye konuştu.

RAPORA İTİRAZ REDDEDİLDİ

Mahkeme, bilirkişi raporu ve dosya kapsamını dikkate alarak, THY avukatlarının rapora yönelik itirazlarını reddetti.

SÖZLEŞME MADDESİNİN İŞVEREN TASARRUFUYLA ORTADAN KALDIRILAMAYACAĞINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme, davanın kabulüne karar vererek, toplu iş sözleşmesinin 39. maddesinin yorum ve uygulanmasında, pazar günü yapılacak çalışmanın 3 yevmiye hak kazandıracağına ilişkin maddede işçi lehine düzenleme yapıldığı, bu hükmün uygulanarak iş yeri uygulaması haline geldiği ve tek taraflı işveren tasarrufuyla ortadan kaldırılamayacağına hükmetti.

"BİR HUKUKSUZLUĞU ORTADAN KALDIRDIK"

Davanın karara bağlanmasının ardından adliye önünde açıklama yapan Hava-İş Sendikası avukatlarında Ali Yağız Pesok, "Burada bir hukuksuzluğu ortadan kaldırdık ve Türk hukukunun doğru karar vermesini hep beraber izledik. Duruşmada tahrik edilmeye çalışıldık. Biz, hukuk içerisinde mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

"HAKLARI GASP EDİLEN ÜYELERİMİZİN DOSYASINDA OLUMLU KARARI ALDIK"

Avukat Tahir Turan Kaya da "Yıllardır süregelen bir hukuksuzluk, THY tarafından tek taraflı olarak haksız ve hukuksuz hakları gasp edilen üyelerimizin bugün, pazar mesailerine ilişkin dosyasında çok şükür olumlu kararı aldık. Bu, bizim için çok önemliydi. Bize inanan, sendikaya gönül veren on binlerce üyemiz bugünü sabırsızlıkla bekliyordu" diye konuştu.