Üye Girişi
Son dakika haberleri: Hava kirliliğinden kaynaklı ölümler, trafik kazalarından 6 kat fazla can alıyor - Son Dakika

Son dakika haberleri: Hava kirliliğinden kaynaklı ölümler, trafik kazalarından 6 kat fazla can alıyor

02.07.2021 16:18
Son dakika haberleri: Hava kirliliğinden kaynaklı ölümler, trafik kazalarından 6 kat fazla can alıyor, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Temiz Hava Hakkı Platformu'nun (THHP) "Kara Rapor 2020: Hava Kirliliği ve Sağlık Etkisi" raporuna göre, Türkiye'de hava kirliliğinden kaynaklı ölümler trafik kazalarından 6 kat fazla olurken, Kovid-19 virüsünün neden olduğu salgın nedeniyle uzun süre kirli hava soluyan kişilerde oluşan...

Temiz Hava Hakkı Platformu'nun (THHP) "Kara Rapor 2020: Hava Kirliliği ve Sağlık Etkisi" raporuna göre, Türkiye'de hava kirliliğinden kaynaklı ölümler trafik kazalarından 6 kat fazla olurken, Kovid-19 virüsünün neden olduğu salgın nedeniyle uzun süre kirli hava soluyan kişilerde oluşan kronik hastalıklar, enfeksiyonlara zemin hazırlıyor.

Daikin'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin 4 yıllık hava kirliliğinin boyutu, kirliliğin sağlığı nasıl etkilediği, sebep olduğu ölümleri ve salgında hava kirliliğinin yarattığı risklere odaklanan rapor, özellikle salgın döneminde temiz havamın önemini bir kez daha ortaya koydu.

Rapora göre, Türkiye'de hava kirliliğinden kaynaklı ölümler trafik kazalarından 6 kat daha fazla olurken, Kovid-19 virüsünün neden olduğu salgın nedeniyle uzun süre kirli hava soluyan kişilerde oluşan kronik hastalıklar, enfeksiyonlara zemin hazırlıyor.

Türkiye'de 81 milyon kişinin soluduğu havanın kalitesine dair yeterli veri bulunmadığı belirtilen raporda, sağlıklı bir çevrede yaşamanın en temel şartlarından olan hava kalitesini kalıcı olarak iyileştirmenin önemine dikkati çekiliyor.

Klima bakımı

Verilen bilgiye göre, bakımı yapılmayan klimalar gerekli filtrelemeyi gerçekleştiremediği için ortamdaki toz ve partiküllerini temizleyemiyor, dolayısıyla yeterince hijyen sağlanamıyor.

Klima bakımı, olası arızaların oluşmasına engel olduğu gibi performansın ilk günkü gibi olmasını, dolayısıyla elektrik faturalarının kabarık olmamasına olanak tanıyor.

Daikin, hem iç ortam hava kalitesi hem de performans açısından klima bakımlarının yılda 2 kez ve mutlaka uzman yetkili servisler tarafından yaptırılmasını öneriyor.

Hafif bir yaprak hışırtısı veya sakin nefes alma seviyesi olan 19 dB(A) (Ses Basınç Seviyesi) kadar sessiz bir seviyede çalışan Daikin klimalar, sağlıklı ve konforlu bir klima ortamı sunarak hayat kalitesini artırıyor.

Salgın döneminde temiz hava çok önemli

Salgın döneminde temiz hava çok önemli. Bu dönemde AR-GE faaliyetlerini hızlandıran Daikin, geliştirdiği özel teknoloji ve ürünlerle pandemiyle mücadeleye ciddi bir katkı sunuyor.

Bu kapsamda 3 yeni hava temizleme cihazını kullanıcılarıyla buluşturan Daikin, flash streamer ve akıllı göz (optik göz) özellikleriyle ileri teknoloji segmentinde yer alan Shira Plus klima, telefon üzerinden bir aplikasyonla da kontrol edilebiliyor. Evde bulunan aktif internet ve telefondaki Daikin konut kontrol uygulaması sayesinde evde bulunulmazsa dahi uzaktan programlanabiliyor. Ayrıca, inverter klimalarda zor bir hesap olan faturaya yansıyan bedelin ne kadar olduğu konusu bu uygulama sayesinde anlık elektrik tüketim verisine bakılarak kolayca hesaplanabiliyor.

Daikin'in üstün flash streamer teknolojili ve elektrostatik HEPA filtreli hava temizleme cihazları MC55W ve MCK55W, kullanıcılara temiz ve doğru havanın anahtarını veriyor.

Flash Streamer teknolojisi yüksek hızlı elektronlarla toz, polen, koku gibi istenmeyen faktörlerin moleküllerini ayrıştırarak yok edilmesi esasına dayalı olarak çalışıyor.

Bu teknoloji sayesinde partiküller daha ilk aşamada yok olmaya başlıyor. Daikin patentli bu teknoloji, sektörün en yenilikçi ve iddialı hava temizleme teknolojisi olarak gösteriliyor.

Daikin hava temizleme cihazları, flash streamer teknolojisinin yanı sıra elektrostatik HEPA filtre ile güçlerini üst düzeye çıkarıyor. 0,3 um büyüklüğündeki partiküllerin yüzde 99,97'sini yakalayan elektrostatik HEPA filtre, filtrenin inceliğine dayanan geleneksel HEPA filtrelere kıyasla daha düşük basınç kaybına sahip. Bu da daha iyi, temiz hava anlamına geliyor.

"Bir pencereyi uzun süre açık tutmak yerine kısa bir süre tam olarak açın"

Açıklamada, klima kullanırken dikkat edilmesi gereken unsurlar şöyle sıralandı:

"Klimanızdan yüksek verim almak ve en konforlu iklimlendirmeyi sağlamak için sadece bakımlarını düzenli yaptırmanız yetmiyor. Kullanım sırasında dikkat edeceğiniz bazı hususlar klimanızdan maksimum oranda faydalanmanızı sağlayacaktır. Klimanızı yazın kullanırken, çok düşük derecelere ayarlayarak hızlı bir serinlik sağlamaya çalışmayın. Klimanızı konforlu bir iklimlendirme ayarında kullanın, bu sıcaklık da dışarıdaki havanın 6°C'nin düşüğüdür. Düşürdüğünüz her bir derece elektrik tüketiminizi yüzde 5 artırır. Sıcakta kapı ve pencerelerinizi açık tutmayın, mekanı havalandırmak istersiniz akşam serinliğini tercih edin. Gün içinde havalandırma yaparken bir pencereyi uzun süre açık tutmak yerine kısa bir süre tam olarak açın. Çok sıcak günlerde güneş ısısını kesmek için perde, panjur ve jaluzileri kapalı tutun. Çok sıcak olmayan ama nemin yüksek olduğu günlerde ise klimanızı nem alma modunda çalıştırın. Yaz aylarında ortamda ısı üreten cihazları, örneğin spot lambalarınız varsa gerekli olmadıkça açmayın.

Klimanızın programlama özelliklerini öğrenin. Bu yaz-kış işinize yarayacaktır. Örneğin, zamanlayıcı özelliğini kullanarak hem enerji tüketiminizi azaltabilir hem de konforlu iklimlendirme sağlayabilirsiniz. Klimanın hava üfleme kanatlarının direkt olarak üzerinize gelmemesine dikkat edin. Evcil hayvanlarınızı ve bitkilerinizi de koruyun. Üfleme hızını gereğinden yüksek tutmamaya özen gösterin. Periyodik bakımı beklemeden iç ünitenin hava filtresini düzenli olarak yıkamaktan çekinmeyin. Ön panelde yer alan filtreyi sadece soğuk suyla, herhangi bir temizlik maddesi kullanmadan yıkayabilirsiniz. Ancak sakın klimanızı filtresiz çalıştırmayın. Klimanızı akıllı kontrol sistemlerinize entegre edin. Böylece evde olun veya olmayın, cep telefonunuzdan klimanızın kontrolünü istediğiniz zaman sağlayın."

Hava Kirliliği, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri: Hava kirliliğinden kaynaklı ölümler, trafik kazalarından 6 kat fazla can alıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Deniz Çakır'ın eski sevgilisi Güvenç Dağüstün gözaltına alındı 16:38 Deniz Çakır'ın eski sevgilisi Güvenç Dağüstün gözaltına alındı Emre Belözoğlu, Ümit Özat'a beş kuruşluk dava açtı 16:26 Emre Belözoğlu, Ümit Özat'a beş kuruşluk dava açtı 8 milyon euroya Suudi Arabistan ekibi Al Nasr ile anlaşan Talisca: Para için gelmedim 16:12 8 milyon euroya Suudi Arabistan ekibi Al Nasr ile anlaşan Talisca: Para için gelmedim
Kartal Tibet'in cenazesi yarın defnedilecek! İsteği üzerine özel bir tören yapılmayacak 16:01 Kartal Tibet'in cenazesi yarın defnedilecek! İsteği üzerine özel bir tören yapılmayacak Microsoft çalışanı iki yıl boyunca yararlandığı şirketin açığı sayesinde servetine servet kattı 15:40 Microsoft çalışanı iki yıl boyunca yararlandığı şirketin açığı sayesinde servetine servet kattı 16 metrelik çelik kazıklarla yamaca sabitlenecek! Sümela Manastırı'nda 360 tonluk dev kaya tehdidi 15:18 16 metrelik çelik kazıklarla yamaca sabitlenecek! Sümela Manastırı'nda 360 tonluk dev kaya tehdidi
Elmalı davasındaki çocukların öz babası ilk kez açıklama yaptı: İstismarı gözlerinde görüyordum 15:06 Elmalı davasındaki çocukların öz babası ilk kez açıklama yaptı: İstismarı gözlerinde görüyordum Motoru alevler sardı, 45 yolcu şoförün dikkati sayesinde kurtuldu! Seyir halindeki otobüste panik anları 14:36 Motoru alevler sardı, 45 yolcu şoförün dikkati sayesinde kurtuldu! Seyir halindeki otobüste panik anları

Son Dakika Haberleri
16:44 Türkiye'nin en büyük şirketi artık EPİAŞ! Tüpraş'tan bayrağı devraldı
16:26 Emre Belözoğlu, Ümit Özat'a beş kuruşluk dava açtı
16:19 Tutuklanmama garantisi talep eden Tosuncuk'tan yeni istek: Brezilya'ya değil Türkiye'ye teslim edin
16:11 8 milyon euroya Suudi Arabistan ekibi Al Nasr ile anlaşan Talisca: Para için gelmedim
16:02 Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu
16:01 Kartal Tibet'in cenazesi yarın defnedilecek! İsteği üzerine özel bir tören yapılmayacak
15:42 Futbol dünyasını sallayacak olay! Hollanda ve Belçika ligleri, birleşme kararı aldı
15:40 Microsoft çalışanı iki yıl boyunca yararlandığı şirketin açığı sayesinde servetine servet kattı
15:17 16 metrelik çelik kazıklarla yamaca sabitlenecek! Sümela Manastırı'nda 360 tonluk dev kaya tehdidi
15:11 Yeni sözleşmeye rağmen zam isteyen Marcao, G.Saray'da krize neden oldu
Türkiye'nin en büyük şirketi artık EPİAŞ! Tüpraş'tan bayrağı devraldı Türkiye'nin en büyük şirketi artık EPİAŞ! Tüpraş'tan bayrağı devraldı         
16:45
Kanada'da binden fazla çocuk kalıntısının Kızılderili çıkması sebebiyle yapılan protestolar kontrolden çıktı Kanada'da binden fazla çocuk kalıntısının Kızılderili çıkması sebebiyle yapılan protestolar kontrolden çıktı         
16:35
Tutuklanmama garantisi talep eden Tosuncuk'tan yeni istek: Brezilya'ya değil Türkiye'ye teslim edin Tutuklanmama garantisi talep eden Tosuncuk'tan yeni istek: Brezilya'ya değil Türkiye'ye teslim edin         
16:19
Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu         
16:03
Futbol dünyasını sallayacak olay! Hollanda ve Belçika ligleri, birleşme kararı aldı Futbol dünyasını sallayacak olay! Hollanda ve Belçika ligleri, birleşme kararı aldı         
15:42
Köpeklerin ortaya çıkardığı cansız bedenlerle ilgili korkunç detay! 13 parçaya bölmüşler, başları hala ortada yok Köpeklerin ortaya çıkardığı cansız bedenlerle ilgili korkunç detay! 13 parçaya bölmüşler, başları hala ortada yok         
15:32
Yeni sözleşmeye rağmen zam isteyen Marcao, G.Saray'da krize neden oldu Yeni sözleşmeye rağmen zam isteyen Marcao, G.Saray'da krize neden oldu         
15:12
16 yaşındaki genç PS5, Xbox ve Pokemon kartlarıyla 1.7 milyon dolar kazandı 16 yaşındaki genç PS5, Xbox ve Pokemon kartlarıyla 1.7 milyon dolar kazandı         
15:01
Son dakika: Tasfiye edilen faizsiz konut şirketi sayısı 29'a çıktı! Sektörde faaliyet gösteren 6 firma kaldı Son dakika: Tasfiye edilen faizsiz konut şirketi sayısı 29'a çıktı! Sektörde faaliyet gösteren 6 firma kaldı         
14:28
Çinlilerin boykot ettiği H&M'in satışları çakıldı, mağazalar kapandı Çinlilerin boykot ettiği H&M'in satışları çakıldı, mağazalar kapandı         
14:24
Kocasını bıçaklayarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sosyal medyayı çok kullandığım için kavga ettik Kocasını bıçaklayarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sosyal medyayı çok kullandığım için kavga ettik         
13:42
Tütün üreticileri, yetki belgesini protesto etti! Adıyaman-Malatya yolunu trafiğe kapattılar Tütün üreticileri, yetki belgesini protesto etti! Adıyaman-Malatya yolunu trafiğe kapattılar         
13:03
Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak         
13:03
Son Dakika: İmamoğlu'nun çıkışı sonrası İçişleri'nden açıklama: İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı toplamasına izin verilmiştir Son Dakika: İmamoğlu'nun çıkışı sonrası İçişleri'nden açıklama: İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı toplamasına izin verilmiştir         
11:52
40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi 40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi         
10:09
Oğlu trafikte terör estiren Murat Övünç, savunmasıyla hayrete düşürdü: Düşmanlarımız yaptı, oğlum iyilik timsalidir Oğlu trafikte terör estiren Murat Övünç, savunmasıyla hayrete düşürdü: Düşmanlarımız yaptı, oğlum iyilik timsalidir         
09:49
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı         
22:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2021 17:04:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: Hava kirliliğinden kaynaklı ölümler, trafik kazalarından 6 kat fazla can alıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement