(havadan görüntülerle) AYDOS ORMANI'NDA YANGIN - Son Dakika

KARTAL'da bulunan Aydos Ormanı'nda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Yangın saat 05.00 sıralarında Kartal Aydos Ormanı'nda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede yayıldı. Çok sayıda ağacın yandığı yangına müdahale için çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Arazinin engebeli olması müdahaleyi güçleştirse de itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları ile yangının ilerlemesi durduruldu. Yangın yaklaşık iki saat süren çalışmalar sonucunda tamamen söndürüldü. Ormanda yangın çıkan bölgede mahsur kalan bir kaplumbağa itfaiye erleri tarafından kurtarılarak güvenli alana bırakıldı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme devam ediyor.

- Okur