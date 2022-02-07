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Son dakika haberleri | (Havadan görüntülerle) KEMERBURGAZ'DA DOĞAL KAYNAK SUYU DOLUM TESİSİNDE YANGIN (2) - Son Dakika

Son dakika haberleri | (Havadan görüntülerle) KEMERBURGAZ'DA DOĞAL KAYNAK SUYU DOLUM TESİSİNDE YANGIN (2)

07.02.2022 14:18
Son dakika haberleri | (Havadan görüntülerle) KEMERBURGAZ'DA DOĞAL KAYNAK SUYU DOLUM TESİSİNDE YANGIN (2)

Son dakika haberleri: EYÜPSULTAN Kemerburgaz'daki bir doğal kaynak suyu tesisinde yangın çıktı.

EYÜPSULTAN Kemerburgaz'daki bir doğal kaynak suyu tesisinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının tesisin arşiv bölümünde çıktığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri alevlerin diğer bölümlere sıçramasını engellemek için yoğun çaba sarfettiği görülürken, takviye ekiplerin yola çıktığı öğrenildi. Yangında ölen yada yaralanan olmadığı bildirildi.

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri-Alevler-İtfaiye ekipleri-Dumanlar

-Havadan görüntüler


Son dakika haberleri | (Havadan görüntülerle) KEMERBURGAZ'DA DOĞAL KAYNAK SUYU DOLUM TESİSİNDE YANGIN (2)
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Kemerburgaz, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | (Havadan görüntülerle) KEMERBURGAZ'DA DOĞAL KAYNAK SUYU DOLUM TESİSİNDE YANGIN (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | (Havadan görüntülerle) KEMERBURGAZ'DA DOĞAL KAYNAK SUYU DOLUM TESİSİNDE YANGIN (2) - Son Dakika
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