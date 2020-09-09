Yolcular da kalabalıktan şikayetçi, sefer sayılarının artırılmasını talep ediyor. Otobüsten inen Nur Çiçek kalabalığa isyan etti. Çiçek, "Şu otobüsün haline bakar mısınız? Otobüs dopdolu ama kovid var. Bu kovid otobüste aralarda mı saklanacak? Otobüsler dopdolu ama kısıtlama var sözde. İnsanlar burada işe gidiyorlar, hiç kimse burada gezmeye çıkmıyor. Ben de dahil olmak üzere herkes işe gidiyor. Otobüsüm 20 dakikada bir geçiyor, hiçbir fark yok. Kovid'ten korunmak için önlem almak istiyorsunuz, sefer sayılarını yükseltmek lazım." dedi.
Metrobüsten inen Süheyla Yılmaz da "Ben Avcılar'da biniyorum, Avcılar'da 10 dakika sıra bekliyorum 'boş metrobüs gelsin de oturayım' diye. Bunun için daha erken kalkıp daha erken durakta bulunmak zorunda kalıyorum. Sefer sayılarının azaltılmış olması bizim için çok kötü oldu" dedi.Bir başka yolcu ise "Metrobüs biraz kalabalık, ayakta yolcu var. Sefer sayıları biraz artsa iyi olur" diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 09:45 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! (Havadan fotoğraflarla) - Cevizlibağ duraklarında yoğunluk... Yolcular sefer sayılarının... - Son Dakika