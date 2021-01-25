Esenyurt'ta gişilerde tır ile midibüs kazaya karıştı (havadan fotoğraflarla)

ESENYURT TEM Otoyolu Avcılar Gişeleri'nde kaygan zemin nedeniyle duramayan TIR, önündeki midibüse çarptı. Beton bloklara da çarpan TIR şoförü bulunduğu yerde sıkıştı. Yaralı şoförü itfaiye ekipleri kurtardı. Trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, sabah 08.00 sıralarında TEM Otoyolu Avcılar Gişeleri Haramidere yönünde meydana geldi. İddiaya göre, 34 HH 9290 plakalı TIR gişeler mevkiinde gelindiğinde yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde duramayarak 34 LDZ 115 plakalı midibüse çarptı. Beton bloklara da çarpan TIR'ın şoförü aracın içinde sıkıştı. Yoldaki diğer sürücüler sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından yaralı şoför sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası araçlar vinç yardımıyla yol kenarına çekildi. Trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yeri ve oluşan trafik havadan da görüntülendi.