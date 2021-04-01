Son dakika... SERGİYE GİRMEK İÇİN SAATLERCE KUYRUKTA BEKLEDİLER - Son Dakika

Son dakika... SERGİYE GİRMEK İÇİN SAATLERCE KUYRUKTA BEKLEDİLER

01.04.2021 09:07

Son dakika haber... SERGİYE GİRMEK İÇİN SAATLERCE KUYRUKTA BEKLEDİLER (havadan görüntülerle)Metrelerce uzayan kuyruk havadan görüntülendiMurat DELİKLİTAŞ-Cemil ÖZDEMİR-Zeki GÜNAL/İstanbul,(DHA) - MEDYA sanatçısı Refik Anadol'un kişisel sergisi 'Makine Hatıraları: Uzay'a yoğun ilgi gösteren sanatseverler, sanat...

SERGİYE GİRMEK İÇİN SAATLERCE KUYRUKTA BEKLEDİLER (havadan görüntülerle)

Metrelerce uzayan kuyruk havadan görüntülendi

Murat DELİKLİTAŞ-Cemil ÖZDEMİR-Zeki GÜNAL/ İstanbul,(DHA) - MEDYA sanatçısı Refik Anadol'un kişisel sergisi 'Makine Hatıraları: Uzay'a yoğun ilgi gösteren sanatseverler, sanat merkezi önünde uzun kuyruk oluşturdu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında içeriye belirli sayıda ziyaretçi alınması nedeniyle soğuk havaya rağmen dışarıda saatlerce bekleyen sanatseverler, HES kodları kontrol edilip, ateşleri ölçülerek içeri alındı. Oluşan metrelerce uzunluktaki kuyruk havadan da görüntülendi.

Medya sanatçısı Refik Anadol'un, daha önce sergilenmemiş son dönem çalışmalarının yer aldığı kişisel sergisi 'Makine Hatıraları: Uzay', 19 Mart'tan itibaren Pilevneli Gallery'de sergilenmeye başladı. 'Hatıralar' ve 'Düşler' başlıklı iki bölümden oluşan sergi sanatseverler tarafından da yoğun ilgi gördü. Sergiyi gezmek isteyenler, koronavirüs tedbirleri kapsamında içeriye en fazla 70 kişi alınabilmesi nedeniyle, sanat merkezi önünde uzun kuyruk oluşturdu. Soğuğa rağmen saatlerce dışarıda bekleyen sanatseverler, sıranın kendilerine gelmesinin ardından HES kodları kontrol edilip, ateşleri ölçülerek içeri girdi.

SAATLERCE KUYRUKTA BEKLEDİLER

Kuyrukta 1 saat 45 dakikadır beklediğini belirten Hamza Tan "Sergiye geldik. Sadece burası için değil, sürekli gidip gezmeyi seviyoruz. Koronavirüsten dolayı olduğunu düşünüyorum, yoğunluğun. Yoksa bu kadar uzun kuyruk duracağını sanmam. Kız arkadaşım çok istiyordu, gelmek. Ben de ona eşlik etmek için geldim. Biraz araştırdım yeni nesle uygun gözüktüğünü düşünüyorum serginin. O yüzden geldik bir görelim dedik" dedi.

KUYRUKTA BEKLEMEYE DEĞER

Oyuncu ve youtuber Cemal Caner Yavuz serginin kuyrukta beklemeye değdiğini belirterek "15 dakikadır kuyruktayım. Kuyrukta beklemeye değer mi? Çıkınca karar vereceğim. Bence değer, değmeyecek olsa bu kadar insan beklemez. Bir de uzaktan gelmez. Uzaktan gelen insanlar da var. Ben karşıdan geldim. Kozyatağı'ndan geldim. Daha da uzaktan gelinirdi bence, çünkü gördüğüm görseller çok heyecan verici ve daha önce rastlamadığım bir şey var burada" diye konuştu.

25 NİSAN'A KADAR 19.00'A KADAR GEZİLEBİLECEK

Pilevneli Gallery'nin iletişim sorumlusu Aslı Pamir, serginin 25 Nisan tarihine kadar ücretsiz olarak gezilebileceğini hatırlatarak şunları söyledi:

Normalde pazartesi ve cumartesi günleri arası her gün açıktı. Fakat yeni düzenlemeler gereğince sadece hafta içi açığız. Sanatseverler gezebilsinler diye, 09.00'dan 19.00'a kadar açık olacağız. Bu yoğun ilgilinin birçok sebebi olduğunu düşünüyorum. Sırada 2 saat, 3 saat, 5 saat bekleyenler bile olabiliyor. Böyle güzel sanatseverlerin olması çok değerli. Bir süre koronavirüs nedeniyle çok bir şey yapılamadı, bir tarafı o. Esas bence önemli olan, Refik Anadol'un sergisi olması. Her kesimden, her yaştan herkesin ilgisini çekiyor. Hem sanat, hem teknoloji geleceğin sanatına dair bizlere ipucu verebiliyor. İlgi çeken, aynı zamanda deneyim sağlayan bir sergi olduğu için, yoğunluk bundan dolayıdır diye düşünüyorum. Diğer taraftan da koronavirüs nedeniyle belirli sayıda misafir kabul edebiliyoruz. HES kodlarını kontrol ediyoruz. Ateşlerini ölçüyoruz. ve aynı anda binada maksimum 70 kişi olmasını sağlıyoruz. Bu düzenlemeden dolayı da insanlar biraz beklemek zorunda kalıyorlar.

Son dakika... SERGİYE GİRMEK İÇİN SAATLERCE KUYRUKTA BEKLEDİLER
Son dakika... SERGİYE GİRMEK İÇİN SAATLERCE KUYRUKTA BEKLEDİLER
Son dakika... SERGİYE GİRMEK İÇİN SAATLERCE KUYRUKTA BEKLEDİLER
Son dakika... SERGİYE GİRMEK İÇİN SAATLERCE KUYRUKTA BEKLEDİLER
Son dakika... SERGİYE GİRMEK İÇİN SAATLERCE KUYRUKTA BEKLEDİLER
Son dakika... SERGİYE GİRMEK İÇİN SAATLERCE KUYRUKTA BEKLEDİLER
Son dakika... SERGİYE GİRMEK İÇİN SAATLERCE KUYRUKTA BEKLEDİLER
Son dakika... SERGİYE GİRMEK İÇİN SAATLERCE KUYRUKTA BEKLEDİLER
Son dakika... SERGİYE GİRMEK İÇİN SAATLERCE KUYRUKTA BEKLEDİLER
Son dakika... SERGİYE GİRMEK İÇİN SAATLERCE KUYRUKTA BEKLEDİLER
Son dakika... SERGİYE GİRMEK İÇİN SAATLERCE KUYRUKTA BEKLEDİLER
Son dakika... SERGİYE GİRMEK İÇİN SAATLERCE KUYRUKTA BEKLEDİLER
Son dakika... SERGİYE GİRMEK İÇİN SAATLERCE KUYRUKTA BEKLEDİLER
Son dakika... SERGİYE GİRMEK İÇİN SAATLERCE KUYRUKTA BEKLEDİLER
Son dakika... SERGİYE GİRMEK İÇİN SAATLERCE KUYRUKTA BEKLEDİLER
Son dakika... SERGİYE GİRMEK İÇİN SAATLERCE KUYRUKTA BEKLEDİLER
Son dakika... SERGİYE GİRMEK İÇİN SAATLERCE KUYRUKTA BEKLEDİLER

Koronavirüs, Medya, Uzay, HES, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... SERGİYE GİRMEK İÇİN SAATLERCE KUYRUKTA BEKLEDİLER - Son Dakika


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