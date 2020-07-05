Son dakika haberleri: Havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Halis Yılmaz, son... - Son Dakika

Havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Halis Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı

Vali Kaldırım cenaze namazı öncesinde Halis Yılmaz'ın babası Muammer Yılmaz 'ın yanından bir an olsun ayrılmadı. Cenaze namazı sonrasında Halis Yılmaz'ın bazı yakınları sinir krizi geçirdi. Halis Yılmaz'ın cenazesi Emirsultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

2 İŞÇİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Havai fişek fabrikasındaki patlamada yaşamını yitiren 2 kişinin kimliği belirlendi. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan inceleme sonucunda vefat eden işçilerin Muhammet Aygün ve Erhan Ateş oldukları açıklandı. Muhammet Aygün ve Erhan Ateş'in ailelerine acı haber verildi. Aygün'ün ailesine acı haberi Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ile Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu verdi.