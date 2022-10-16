Kaza yapan kadın sürücü araca sıkıştı... İtfaiye eri, yaralı kadının elini tutup böyle sakinleştirmeye çalıştı

İSTANBUL - Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe yol ayrımı mevkiinde, eşini havalimanına bırakan kadın sürücü yağışlı havanın etkisi ile direksiyon hakimiyetini kaybederek çayırlık alana uçtu. Araçta sıkışan kadını bir yandan kurtarma çalışmaları yapılırken, bir yandan da başka bir itfaiye eri ise yaralı kadını sakinleştirmeye çalıştı.

Kaza dün saat 13.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selda S. 26 AEK 943 plakalı aracı ile kavşağa geldiği esnada yağmurlu hava nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otoyol kenarındaki bariyerleri aşarak çayırlık alana uçtu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri kaza yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Araç içerisinde sıkışan kadın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda çıkartılarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadını kurtarma çalışmalarında bir itfaiye eri araç içerisine girerek kaza yapan ve korkan Selda S.'nin elini tutup sakinleştirmeye çalıştı.