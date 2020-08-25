Son dakika haberleri... Havran'da ihtihar eden cinayet zanlısı toprağa verildi

Son dakika gündem haberine göre BALIKESİR'in Havran ilçesinde koyunlar yüzünden tartıştığı komşusu Nedim Kaya'yı (44) öldürüp, ağılda ölü bulunan Ramazan E.'nin (44) cenazesi toprağa verildi.

BALIKESİR'in Havran ilçesinde koyunlar yüzünden tartıştığı komşusu Nedim Kaya'yı (44) öldürüp, ağılda ölü bulunan Ramazan E.'nin (44) cenazesi toprağa verildi. Kaya'nın cenazesi ise ikindi namazının ardından defnedilecek. Olay, önceki gece saat 22.00 sıralarında, Havran ilçe merkezine 22 kilometre uzaklıktaki kırsal Karaoğlanlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, domuzlara karşı nöbet tutmak amacıyla tarlasına giden Nedim Kaya'nın arazisine Ramazan E.'nin koyunları girdi. İki komşu arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Ramazan E., Nedim Kaya'ya av tüfeğiyle ateş açtı. Kaya, olay yerinde yaşamını yitirirken, Ramazan E. yakındaki ağıla kaçtı. Olayın ardından çalışma başlatan jandarma ekipleri Ramazan E.'yi ölü olarak buldu. Yanında av tüfeği bulunan Ramazan E.'nin intihar ettiğinin değerlendirildiği öğrenildi. Ramazan E. ve Kaya'nın cenazeleri otopsilerinin ardından

- Balıkesir Ramazan E. ve Kaya'nın cenazeleri otopsilerinin ardından Adli Tıp Kurumu 'ndan alındı. Ramazan E.'nin cenazesi öğle namazının ardından Karaoğlanlar Mahallesi mezarlığına defnedilirken, Nedim Kaya'nın cenazesi de ikindi vakti toprağa verilecek.- Balıkesir

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 16:10

Kaynak: DHA

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