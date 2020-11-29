Son dakika haberleri... Havza Belediye Başkanı Özdemir'in Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Havza Belediye Başkanı Özdemir'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
29.11.2020 09:35
Edinilen son dakika gelişmesine göre Samsun'da Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Samsun'da Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve genel sağlık durumunun iyi olduğunu ifade ederek evde, karantinada bulunduğunu kaydetti.
Özdemir, vatandaşlardan dua beklediğini belirterek kendisi gibi tüm hastalara Allah'tan acil şifalar diledi.
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