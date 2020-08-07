Son dakika haberleri: Havza'da dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Havza Belediyesi dezenfeksiyon ekipleri tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında park ve meydanlar yıkandı.

Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt'un koordinesinde yürütülen çalışmalarda halkın yoğun olarak kullandığı Kevser Park'ta dezenfeksiyonlu su ile yıkama çalışması yapıldı.

Kurt, ilk günden itibaren hemen her ortamı dezenfekte etmek için yoğun mesai harcadıklarını söyledi.

Vatandaşlardan maske ve sosyal mesafeye dikkat etmelerini isteyen Kurt, "Bizler halkımızın sağlığı için görevimizin başındayız. Halkımızın da kendi sağlıklarını korumak için alınan tedbirlere uymaları yeterli olacaktır. Dezenfeksiyon çalışmalarımız devam edecek." dedi.