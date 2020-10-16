Son dakika haberleri! Havza'da jandarmadan okul servislerine Kovit-19 denetimi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Havza'da jandarmadan okul servislerine Kovit-19 denetimi
16.10.2020 09:13
Son dakika haberlerine göre Havza'da jandarma tarafından okul servis araçlarında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik denetim yapıldı.
Havza'da jandarma tarafından okul servis araçlarında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik denetim yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Havza İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince İmircik kavşağı mevkisinde kırsal mahallelerden öğrenci taşıyan okul servis araçları denetlendi.
Denetimde jandarma ekiplerince maske ve mesafe kontrolü yapıldı. Ayrıca araç ve araç sürücülerinin belgeleri, emniyet kemeri kontrol edildi.
Öğrenci ve okul servis sürücülerine maske ve mesafe konularında dikkatli olmaları konularında uyarılarda bulunuldu.
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