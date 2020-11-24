Son dakika haberleri! Havza'da kadına karşı şiddet ve KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı - Son Dakika

Havza Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Büro Amirliği Aile İçi Şiddet ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Birimi Amirliği ve Havza Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü iş birliği ile kadına karşı şiddet ve Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması konusunda vatandaşlara ve kadınlara yönelik bilgilendirme çalışması yapıldı.

Kevser Parkı, Hasan Aktar ve Kazım Paşa Caddesi gibi ilçenin işlek mekanlarında yapılan çalışmalarda özellikle bayanlara yönelik KADES uygulaması hakkında bilgilendirme gerçekleştirildi.

Bilgilendirmede KADES'in kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri biraz da olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış acil müdahale uygulaması olduğu vurgulandı.

KADES'in akıllı telefonlara kurulması, kayıt oluşturulması, kullanılması, ihbar aşaması ve müdahale süreci hakkında kapsamlı bilgiler verilerek broşür dağıtıldı.

Havza Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından ise nelerin şiddet olduğu, şiddete maruz kalındığında nerelere başvuruda bulunabileceği, şiddetin türleri, şiddetin çocuklara etkileri gibi konuları anlatan broşürler dağıtarak bilgilendirmede bulunuldu.