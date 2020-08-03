Son dakika haberleri... Hayali polislik olan küçük çocuğa polislerden sürpriz doğum günü kutlaması - Son Dakika

Hayali polislik olan küçük çocuğa polislerden sürpriz doğum günü kutlaması

İSTANBUL - Ümraniye'de yaşayan ve hayali polislik olan Ali Umut Erkul, 7. yaşına polislerin kendisine yaptığı sürprizle girdi. Polisler, evinin önüne pasta ve hediyelerle gittikleri çocuğun doğum gününü kutladı, polis otosuna bindirdi.

Ümraniye'de yaşayan ve 6. yaşını doldurarak 7 yaşından gün alan Ali Umut Erkul için polisler bir sürpriz doğum günü kutlaması düzenledi. Ailenin isteği üzerine harekete geçen Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, polisleri çok seven ve özel harekat polisi olmak isteyen küçük çocuğun evinin önüne pasta ve çeşitli hediyelerle gitti. Polis üniforması giyen Erkul, karşısında polisleri görünce mutlu anlar yaşadı. Polisler, pasta ve çeşitli hediyeler ikram ederek küçük çocuğun ve ailesinin mutluluğuna ortak oldu. Küçük çocuk daha sonra polis aracına bindirildi. Polis aracında sirene basarak eğlenen küçük Erkul, daha sonra doğum gününü kutlayan polislerle beraber hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Kendisine yapılan doğum günü sürprizinden mutluluk duyduğunu söyleyen küçük Ali Umut Erkul, "Polis olmak istiyorum. Özel harekatta çalışmak istiyorum" dedi.

Baba Birol Erkul ise, "Mutlu olduk. Emniyetimizle irtibata geçtik. Sağ olsunlar kırmadılar bizi. Zahmet ettiler buraya kadar geldiler. Dilerim hayalini gerçekleştirir" dedi.