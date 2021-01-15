Son dakika haberleri: "Haydi Çocuklar Namaza" yarışması - Son Dakika

Server Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ile Server Genç Hanımlar tarafından her yıl düzenlenen "Haydi Çocuklar Camiye" projesi, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle "Haydi Çocuklar Namaza" adıyla gerçekleştirilecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 1 Şubat'ta sabah namazı ile başlayıp, 14 Şubat'ta yatsı namazıyla sona erecek yarışmaya başvurular başladı. Yarışmaya katılmak isteyenler, derneğin internet sitesinden 5 Şubat'a kadar kayıt yaptırabilecek.

Geçmiş yıllarda Türkiye'nin farklı şehirlerinde belirlenen camilerde çeşitli etkinliklerin eşlik ettiği yarışmaya, bu yıl çocuklar evlerinden veya bulundukları yerlerden katılacak.

Mekan sınırlaması olmayan yarışmada başarılı olmak için, 14 gün boyunca namazların vakti içerisinde eda edilmesi yeterli olacak.

Çocukların her zaman vaktinde namaz kılarak puan kazanacağı yarışmayla ilgili bütün duyurular, sosyal medya hesaplarının yanı sıra katılımcılara mesaj yoluyla iletilecek.

Çocuklara namaz kılmayı sevdirmeyi amaçlayan projeye katılım için yaş sınırı aranmazken, hediye çekilişi 6-13 yaş arası kız ve erkek çocuklar için yapılacak.

Sabah namazına 10 puan, yatsı namazına 8 puan verilen yarışmada, öğle, ikindi ve akşam namazlarından ise 5'er puan kazanılacak. Kılınan namazlar, kayıt sayfasındaki puanlama butonundan güven esasına dayalı olarak işaretlenecek. Böylece sağduyulu bir bireyin en önemli vasıflarından biri olan güven duygusu, bu şekilde çocuklara kazandırılacak.

Sürpriz hediyeler verilecek

Proje sonunda 375 ile 462 arası puan kazananlar içerisinden kura ile belirlenecek 300 çocuğa sürpriz hediyeler verilecek.

Öte yandan, eş zamanlı gerçekleştirilecek "En İyi Seccade Yapımı" ve "En İyi Namaz Köşesi Yapımı" yarışmalarında başarılı olan 3'er çocuk da sürpriz hediyeler kazanacak.