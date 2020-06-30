Son dakika haberleri! "Haydi Türkiye Bisiklete" kampanyası tamamlandı - Son Dakika

Son dakika haberleri! "Haydi Türkiye Bisiklete" kampanyası tamamlandı

Son dakika haberlerine göre Türkiye'de bisikletli ulaşım farkındalığını artırmak için Avrupa Birliği (AB) fonuyla yürütülen ilk iletişim kampanyası "Haydi Türkiye Bisiklete", final raporunun yayımlanmasıyla sona erdi.

Türkiye'de bisikletli ulaşım farkındalığını artırmak için Avrupa Birliği (AB) fonuyla yürütülen ilk iletişim kampanyası "Haydi Türkiye Bisiklete", final raporunun yayımlanmasıyla sona erdi.

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Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) Türkiye Sürdürülebilir Şehirler'in AB'den Sivil Toplum Destek Programı II çerçevesinde 3 milyon avro fon alan projesine, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Lüleburgaz Belediyesi katıldı.

WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler'den yapılan açıklamaya göre, Nisan 2019'da başlayan proje kapsamında belediye ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, bisikleti şehir içinde ulaşım aracı olarak kullanmaya teşvik edecek iletişim kampanyaları düzenleme konusunda Türkiye ve Hollanda'da eğitim aldı.

Saha çalışmalarının ardından söz konusu 3 ilde stratejik iletişim eğitimleri düzenlendi ve 2 aylık mentorluk sürecinin sonunda belediyeler, bisikletli ulaşımla ilgili farkındalık oluşturacak iletişim kampanyaları tasarladı. Belediyelerin deneyimleri ve elde ettikleri sonuçlar, "Haydi Türkiye Bisiklete Proje Raporu"nda ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler Direktörü Güneş Cansız, hazırlanan raporun "Sivil Toplum Kuruluşları ve İletişim", "En İyi Kampanya Uygulamaları", "İzmir, Eskişehir ve Lüleburgaz Kampanyaları" ve "Öneriler" olmak üzere 4 ana başlıktan oluştuğunu aktardı.

Kampanya için pilot belediyeleri ölçeklerine göre belirlediklerine işaret eden Cansız, şunları kaydetti:

"Raporda nüfusları, coğrafyaları, sorunları farklı belediyelerin deneyimleri yer alıyor. 'Haydi Türkiye Bisiklete Proje Raporu' Türkiye'deki tüm belediyeler için yol haritası olabilir. 1 Haziran 2019'dan itibaren, imar uygulaması görmemiş alanlar için hazırlanacak yeni imar planlarında, bisiklet yollarıyla bisiklet park istasyonları zorunlu hale geldi. Pek çok belediyede gerekli altyapı oluşturulmaya başlandı. Eksik olan, toplumsal farkındalık. 'Haydi Türkiye Bisiklete' projesiyle bu farkındalığı geliştirmeye yönelik önemli bir adım attık. Özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde ve sonrasında bisikletli ulaşımın yaygınlaşması hayati önem taşıyor."

Avrupa Birliği, Eskişehir, Türkiye, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 10:55 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri! 'Haydi Türkiye Bisiklete' kampanyası tamamlandı - Son Dakika Ekonomi

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