Hayırsever çift, köy çocuklarını yurdun dört bir yanından gönderilen kışlık kıyafetlerle sevindiriyor - Son Dakika

Hayırsever çift, köy çocuklarını yurdun dört bir yanından gönderilen kışlık kıyafetlerle sevindiriyor

15.03.2021 11:09

Kış mevsiminin zorlu geçtiği Ağrı'da çalışma başlatan hayırsever çift, Ağrı Dağı eteklerindeki köylerde yaşayan öğrencileri hediyelerle mutlu ediyor.

Kış mevsiminin zorlu geçtiği Ağrı'da çalışma başlatan hayırsever çift, Ağrı Dağı eteklerindeki köylerde yaşayan öğrencileri hediyelerle mutlu ediyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli Lütfü ve hemşire eşi Hatice Bolat Yiğit, zorlu kış şartlarında ihtiyaç sahibi çocuklar ve öğrenciler için yardım çalışması başlattı.

Çift, yurdun dört bir yanından farklı mesleklerden yardımseverlerin desteğiyle temin ettikleri bot, mont, atkı ve bereleri, karla kaplı dağlardaki köy okullarında eğitim gören öğrencilere ulaştırıyor.

Doğubayazıt ilçesindeki Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'nın eteklerinde bulunan Türkmen ve Demirtepe köylerine giden Yiğit çifti ve beraberindeki gönüllüler, okullarda öğrencilerle bir araya geldi.

Çocuklarla sohbet eden gönüllüler, burada 60 öğrenciye bot, mont ve kışlık kıyafet yardımında bulundu.

Okullardaki elektrik tesisatlarını da onarıp ampul ve prizleri değiştiren gönüllüler, ayrıca öğrencilere ve köylerdeki çocuklara pasta ve pizza ikram etti.

Lütfü Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, il merkezi ve ilçelerde birçok köye giderek kışlık yardım dağıttıklarını söyledi.

Eşiyle Ağrı'da zor şartlarda eğitim gören çocuklar için yardım seferberliği başlattıklarını dile getiren Yiğit, "Hem Ağrı'dan hem de Türkiye'nin her yerinden bize destek geldi. Karabük Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğretim üyeleri, doktorlar, hakimler ve özellikle Polis Özel Harekat'tan arkadaşlar yardım gönderdi. Yardım eden tüm dostlarımıza teşekkür ederiz. Bugüne kadar köy okullarında 500 öğrenciye yardımları ulaştırdık." dedi.

Yiğit, yardımlarını hayırseverlerin desteğiyle sürdüreceklerini bildirdi.

Çocukların yüzündeki gülümsemeyle mutlu olduklarını anlatan Yiğit, şunları kaydetti:

"Ağrı'nın coğrafyası gerçekten Norveç'ten daha güzel. Büyük Ağrı Dağı ve küçük Ağrı Dağı başta olmak üzere böyle bir coğrafyadaki çocukların mutluluğuna ortak olmak bir Samsunlu ve Karadenizli olarak bizleri çok mutlu ediyor. Bundan sonra hedefimizde 10 okul daha var. Biz de bu bayrağın altında doğduk, büyüdük ve yaşıyoruz. Biz de yardımlar aldık ve bunun mutluluğu tarif edilemez. Buradaki çocuklar mont ve bottan ziyade ilgiye de muhtaç. Onlarla ilgilenmemiz ve onların mutlu olması bizi de çok mutlu ediyor."

Hayırsever çift, köy çocuklarını yurdun dört bir yanından gönderilen kışlık kıyafetlerle sevindiriyor
Hayırsever çift, köy çocuklarını yurdun dört bir yanından gönderilen kışlık kıyafetlerle sevindiriyor
Hayırsever çift, köy çocuklarını yurdun dört bir yanından gönderilen kışlık kıyafetlerle sevindiriyor
Hayırsever çift, köy çocuklarını yurdun dört bir yanından gönderilen kışlık kıyafetlerle sevindiriyor

Doğubeyazıt, Ağrı Dağı, Türkiye, Ağrı, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Hayırsever çift, köy çocuklarını yurdun dört bir yanından gönderilen kışlık kıyafetlerle sevindiriyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Her şeyi otel kayıtları ve mesajlar ortaya çıkardı! Eşini aldattığı kadını, boşanma davasında tanık olarak dinletmiş Kimliğini kaybeden yaşlı kadının hayatı kabusa döndü! Nüfusta ölü görünüyormuş Siyasetin dengeleri değişecek! Deva Partisi lideri Babacan 'ittifaka' yeşil ışık yaktı Son Dakika! 2021 yılı için fitre miktarı 28 TL olarak belirlendi Oyun oynadığı kardeşini, üzerine kolonya döküp yaktı İstanbul'da bir kadın, İETT çalışanını böyle taciz etti Son ankette, seçim barajını sadece AK Parti ve CHP geçebiliyor Minibüsteki fazla yolculara sinirlenen kaymakam kendisini tutamadı: Terbiyesiz herifler sizi
HDP'li vekillerin pul oyunu bozuldu! Artık Meclis bütçesinden ödenmeyecek HDP'li vekillerin pul oyunu bozuldu! Artık Meclis bütçesinden ödenmeyecek         
12:36
Eşinin erkek kardeşine ormanda tecavüz edip çıplak fotoğraflarını çeken enişte tutuklandı Eşinin erkek kardeşine ormanda tecavüz edip çıplak fotoğraflarını çeken enişte tutuklandı         
12:22
Maddi sıkıntı yaşayan Bursaspor'un stat ve antrenman tesislerinin elektrikleri kesildi Maddi sıkıntı yaşayan Bursaspor'un stat ve antrenman tesislerinin elektrikleri kesildi         
11:59
Oyuncu Ahmet Rıfat Şungar ve Esra Gülmen evlendi! Gelinlik ve damatlık görenleri şaşkına çevirdi Oyuncu Ahmet Rıfat Şungar ve Esra Gülmen evlendi! Gelinlik ve damatlık görenleri şaşkına çevirdi         
11:47
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Enver Aysever'e özel ihale! 18 günlük eğitim için 238 bin lira ödeyecekler İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Enver Aysever'e özel ihale! 18 günlük eğitim için 238 bin lira ödeyecekler         
11:31
Erik Lamela'nın Arsenal'e attığı rabona golü, dünya basınında gündem oldu Erik Lamela'nın Arsenal'e attığı rabona golü, dünya basınında gündem oldu         
11:25
Kırmızı ilimizdeki gidişat pek iç açıcı değil! Kırmızı ilimizdeki gidişat pek iç açıcı değil! "Misafir kabul etmeyin" uyarısı yapan polisi evine çaya davet etti         
10:38
Evini kumarhaneye çeviren şahıstan pişkin savunma: Kumar oynatıyoruz ama bu ekmek paramız Evini kumarhaneye çeviren şahıstan pişkin savunma: Kumar oynatıyoruz ama bu ekmek paramız         
09:49
Bugün güncellenecek korona risk haritasında, İstanbul dahil 9 ilin turuncudan kırmızıya geçmesi bekleniyor Bugün güncellenecek korona risk haritasında, İstanbul dahil 9 ilin turuncudan kırmızıya geçmesi bekleniyor         
09:41
Genç hemşire başına dayadığı silahla intihar etti Genç hemşire başına dayadığı silahla intihar etti         
08:39
Kendisine tecavüz etmeye çalışan ev arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldürdü Kendisine tecavüz etmeye çalışan ev arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldürdü         
21:34
İki gündür kendisinden haber alınamayan kadın, mağarada otururken bulundu İki gündür kendisinden haber alınamayan kadın, mağarada otururken bulundu         
21:07
Kalın sesi başına dert olan Şafak Pekdemir'in erkek olduğu iddiası Kalın sesi başına dert olan Şafak Pekdemir'in erkek olduğu iddiası         
20:50
Odun keserken kontrolü kaybeden genç testere kurbanı oldu Odun keserken kontrolü kaybeden genç testere kurbanı oldu         
18:57
Kayıp gencin cansız bedeni dağ başında bulundu Kayıp gencin cansız bedeni dağ başında bulundu         
17:25
Bensu Narlı cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Katil, teyzesinin kocasıymış Bensu Narlı cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Katil, teyzesinin kocasıymış         
15:05
İple bağladığı köpeğe cinsel istismarda bulunmaya çalışan yaşlı adam, gençler tarafından darbedildi İple bağladığı köpeğe cinsel istismarda bulunmaya çalışan yaşlı adam, gençler tarafından darbedildi         
13:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2021 12:50:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hayırsever çift, köy çocuklarını yurdun dört bir yanından gönderilen kışlık kıyafetlerle sevindiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei