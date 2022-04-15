Son dakika haberleri | Hayrabolu'da gazi ve şehit aileleri onuruna iftar yemeği düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Hayrabolu'da gazi ve şehit aileleri onuruna iftar yemeği düzenlendi

15.04.2022 11:29
Son dakika haberleri | Hayrabolu'da gazi ve şehit aileleri onuruna iftar yemeği düzenlendi

Son dakika haberler: Hayrabolu Kaymakamlığınca gazi ve şehit aileleri onuruna iftar yemeği verildi.

Hayrabolu Kaymakamlığınca gazi ve şehit aileleri onuruna iftar yemeği verildi.

İlçedeki bir restoranda düzenlenen iftar programında konuşma yapan Vali Aziz Yıldırım, gazi ve şehit aileleri ile bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Yıldırım, "İftar sadece bir akşam yemeği değildir. İftar paylaşmaktır. Sizlerle birlikte olduğumuz zaman bereketleniyor, sizlerle birlikte olduğumuz zaman mutlu oluyoruz." dedi.

Kaymakam Mehmet Sülün ise vatan için canlarını seve seve feda eden şehitlerin ve vatan toprağı üzerinde huzur ve güvenin temini için görevleri sırasında gazi olanların haklarının asla ödenemeyeceğini söyledi.

İftar programına Belediye Başkanı Osman İnan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç da katıldı.

YORUMLAR
500
Son dakika... Kaymakam Yılmazer şehit yakınlarıyla iftarda buluştu Son dakika... Kaymakam Yılmazer şehit yakınlarıyla iftarda buluştu Son dakika haberi... Posof Kaymakamı şehit ve gaziler ailesine iftar verdi Son dakika haberi... Posof Kaymakamı şehit ve gaziler ailesine iftar verdi

iftar yemeği, İftar, Şehit, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Hayrabolu'da gazi ve şehit aileleri onuruna iftar yemeği düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
12:33 Trafik sigortasında yeni zam! Artık her ay otomatik zamlanacak
12:33 Çiçeği burnunda baba Kıvanç Tatlıtuğ heyecanını paylaştı: Kurt Efe'mizi sağlıkla kucağımıza aldık
12:30 "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş'un, eski sevgilisinin çıplak görüntülerini paylaşmaktan 5 yıl hapsi isteniyor
12:01 ABD Başkanı Joe Biden'dan gündem olan hareket! Konuşmasını yapıp boşlukla tokalaştı
11:58 Fenerbahçe, Rossi'nin bonservisini 5.5 milyon euroya aldı!
11:57 Eşini 28 bıçak darbesiyle katleden cani koca, ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı
11:50 Ünlü kozmetik markasının Arapça kataloğu tepki çekti! Sosyal medyada boykot çağrısı yapıldı
11:49 Mesut Özil'i üzecek karar! Fenerbahçe'de kaptanlığa Mert Hakan Yandaş getirildi
11:35 Tahıl, yağ, kömür ve demir yüklü 22 Türk gemisi günlerdir Ukrayna'da bekliyor! Bakan açıkladı: o gemileri almamız gerekiyor
11:29 Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin oğulları dünyaya geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 12:46:58. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Hayrabolu'da gazi ve şehit aileleri onuruna iftar yemeği düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement