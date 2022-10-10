Son dakika haberleri | Hayrat İnsani Yardım Derneğinden Pakistan'daki selzedelere destek - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Hayrat İnsani Yardım Derneğinden Pakistan'daki selzedelere destek

10.10.2022 16:15
Son dakika haberleri | Hayrat İnsani Yardım Derneğinden Pakistan'daki selzedelere destek

Gelen son dakika haberlerine göre Hayrat İnsani Yardım Derneği, Pakistan'daki selzedelere çadır ve gıda kolisi desteğinde bulundu.

Hayrat İnsani Yardım Derneği, Pakistan'daki selzedelere çadır ve gıda kolisi desteğinde bulundu.

Dernekten yapılan açıklamada, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda Sindh eyaletinin Şikarpur şehrindeki selzedelere 250 çadırın ulaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, AFAD koordinesinde gönderilen "iyilik trenlerine" 6 bin 300 gıda kolisi ve 26 ton un desteği sağlandığı aktarılarak Sindh, Belucistan, Pencap ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde 26 bin kişilik sıcak yemek, 1000 hijyen kolisi, 400 ton içme suyu ve 600 cibinlik yardımında bulunulduğu kaydedildi.

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Kaynak: AA

Pakistan, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Hayrat İnsani Yardım Derneğinden Pakistan'daki selzedelere destek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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