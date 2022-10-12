Son dakika haberleri! Hayvan damındaki yangın söndürüldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Hayvan damındaki yangın söndürüldü

12.10.2022 20:50
Son dakika haberleri! Hayvan damındaki yangın söndürüldü

Son dakika haberler: Aydın'ın Nazilli ilçesindeki hayvan damındaki otların tutuşması ile çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki hayvan damındaki otların tutuşması ile çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Hamzallı Mahallesi'nde Halit A.'ya ait hayvan damındaki ot balyaları tutuştu. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle maddi hasar oluşurken, itfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Nazilli, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Hayvan damındaki yangın söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Hayvan damındaki yangın söndürüldü - Son Dakika
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