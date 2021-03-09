ADANA Hayvan otlatma kavgasında kazara eşini vurdu - Son Dakika

ADANA Hayvan otlatma kavgasında kazara eşini vurdu

09.03.2021 10:40

Hayvan otlatma kavgasında kazara eşini vurduADANA'da Veli Şenyurt (38), hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan tartışmada elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu eşi Hatice Şenyurt'un (28) ölümüne neden oldu.

Hayvan otlatma kavgasında kazara eşini vurdu

ADANA'da Veli Şenyurt (38), hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan tartışmada elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu eşi Hatice Şenyurt'un (28) ölümüne neden oldu. Gözaltına alınan Şenyurt ile tartıştığı Ergün Buzlukaya (36), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 4 Mart Perşembe günü merkez Çukurova ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Menderes Kodoman'ın (47) küçükbaş hayvanları, Veli Şenyurt'un bahçesine girdiği için çıkan tartışma sonrası iki komşu arasında husumet oluştu. Olay günü Kodaman'ın hayvanları, yine komşusunun bahçesine girdi. Bunun üzerine Veli Şenyurt, evdeki ruhsatsız pompalı tüfeğini alıp, Kodoman'ın evinin önüne gitti. Şenyurt'un dışarı çıkması için çağırdığı Kodoman'ın arkadaşı Ergün Buzlukaya (36), 'Sen burada kal, dışarı çıkarsan olay büyür. Ben onunla konuşur, sakinleştiririm" dedi.

SİLAHTAN ÇIKAN SAÇMALAR EŞİNE İSABET ETTİ

Evin bahçesine çıkan Buzlukaya, Şenyurt'un elindeki pompalı tüfeği almak isteyince arbede çıktı. Bu sırada Şenyurt'un elinde bulunan pompalı tüfek ateş aldı. Silahtan çıkan saçmalar, Hatice Şenyurt'un karnına isabet etti. Eşinin kanlar içerisinde yere yığıldığını gören Şenyurt, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Hatice Şenyurt, ambulansla götürüldüğü Adana Şehir ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat edildi.

Veli Şenyurt ile Ergün Buzlukaya, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerden Buzlukaya'nın ifadesinde, tüfeği almak isterken ateş aldığını öne sürdü. Şenyurt ise 'Aramızda yaşanan arbedede tüfek ateş aldı ve eşim vuruldu" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Veli Şenyurt ile Ergün Buzlukaya, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ameliyatın ardından yoğun bakımda tedavisi süren Hatice Şenyurt, 7 Mart günü doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

ADANA Hayvan otlatma kavgasında kazara eşini vurdu
ADANA Hayvan otlatma kavgasında kazara eşini vurdu
ADANA Hayvan otlatma kavgasında kazara eşini vurdu
ADANA Hayvan otlatma kavgasında kazara eşini vurdu
ADANA Hayvan otlatma kavgasında kazara eşini vurdu
ADANA Hayvan otlatma kavgasında kazara eşini vurdu
ADANA Hayvan otlatma kavgasında kazara eşini vurdu
ADANA Hayvan otlatma kavgasında kazara eşini vurdu
ADANA Hayvan otlatma kavgasında kazara eşini vurdu
ADANA Hayvan otlatma kavgasında kazara eşini vurdu
ADANA Hayvan otlatma kavgasında kazara eşini vurdu
ADANA Hayvan otlatma kavgasında kazara eşini vurdu

Esentepe, Çukurova, Adana, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADANA Hayvan otlatma kavgasında kazara eşini vurdu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Hayvanat bahçesinde çıkan çatışmada metafizik uzmanı Salih Memişoğlu hayatını kaybetti Yunan basını, Pelkas'ın bir sonraki satışından PAOK'a pay verileceğini yazdı Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem oldu! Prof. Dr. Naci Görür'ün paylaşımı deprem daha çok korkuttu Cihangir İslam'ın CHP'ye geçmesi sosyal medyada partililerin tepkisini çekti! Eski paylaşımları gündem oldu İstanbul'da hayvanat bahçesinde silahlı çatışma: 2 kişi öldü Yine aynı rezillik! Sokak ortasında kadına şiddet kamerada Korona salgınında marketlerin cirosu tavan yaptı! En çok kar eden BİM oldu Yerli Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+, en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı
Uzun aradan sonra objektif karşısına geçen Fahriye Evcen'in güzelliği karşısında hayranlarının dili tutuldu Uzun aradan sonra objektif karşısına geçen Fahriye Evcen'in güzelliği karşısında hayranlarının dili tutuldu         
16:43
"Çok yüksek riskli" Sinop'ta ek tedbirler art arda geldi: Öğrenciler okulda bulundukları süre içinde dışarı çıkamayacak         
16:28
"EBA'dan tablet kampanyası" diye tıkladığı link 4 bin lirasına mal oldu         
16:21
Son Dakika: İki kardeşin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında inşaat sahibi gözaltına alındı Son Dakika: İki kardeşin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında inşaat sahibi gözaltına alındı         
16:01
Namaz saatini bekleyen genci bıçaklayıp öldüren saldırgan: Kafamın içinde sesler vardı, bana büyü yapıldı Namaz saatini bekleyen genci bıçaklayıp öldüren saldırgan: Kafamın içinde sesler vardı, bana büyü yapıldı         
15:43
Mesut Özil'e olan benzerliği ile tanınan Mustafa Barut Fenerbahçe yönetimine seslendi: Onun yerine beni alın kimse anlamaz Mesut Özil'e olan benzerliği ile tanınan Mustafa Barut Fenerbahçe yönetimine seslendi: Onun yerine beni alın kimse anlamaz         
15:19
Birol Güven, Rasim Öztekin'in gelecek planlarını anlattı: Tek projemiz çalışmamaktı Birol Güven, Rasim Öztekin'in gelecek planlarını anlattı: Tek projemiz çalışmamaktı         
14:26
İstanbul Adalet Sarayı'nın İstanbul Adalet Sarayı'nın "kozmik odası" kapılarını açtı: 15 bin silah, 1 dolarlar ve gizli belgeler         
13:53
Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı tekme tokat dövdü Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı tekme tokat dövdü         
13:04
Rasim Öztekin'in vefat haberini alan Begüm Öner gözyaşlarına boğuldu Rasim Öztekin'in vefat haberini alan Begüm Öner gözyaşlarına boğuldu         
12:53
15 yaşındaki çocuk intihar etti, annenin feryadı yürek dağladı: Üşüdün artık, kalk 15 yaşındaki çocuk intihar etti, annenin feryadı yürek dağladı: Üşüdün artık, kalk         
12:32
Özelleştirmelerden geçen yıl 22 milyon dolar gelir sağlandı Özelleştirmelerden geçen yıl 22 milyon dolar gelir sağlandı         
10:59
Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları         
10:35
EPDK paylaştı, akaryakıt alırken bu konulara dikkat! Doğru bilinen ne çok yanlış varmış EPDK paylaştı, akaryakıt alırken bu konulara dikkat! Doğru bilinen ne çok yanlış varmış         
10:23
Defineciler tarihi evi talan etti, içeriye bakan vatandaşlar şaşıp kaldı: Hayret ettik Defineciler tarihi evi talan etti, içeriye bakan vatandaşlar şaşıp kaldı: Hayret ettik         
10:06
Oğlunu boğarak öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Büyüyüp günahkar olmasın diye öldürdüm Oğlunu boğarak öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Büyüyüp günahkar olmasın diye öldürdüm         
10:01
Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı         
09:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2021 16:50:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ADANA Hayvan otlatma kavgasında kazara eşini vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei