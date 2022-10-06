Son dakika haberleri! Hayvan otlatma tartışmasında baba ve oğlunu öldüren sanıklar hakim karşısında

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde, hayvan otlatma kavgası yüzünden Harun Karakuş ile 18 yaşındaki oğlu Berat Karakuş'u öldürdüğü iddia edilen sanık kardeşlerin yargılanmasına başlandı.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet Koç ve Yaman Koç, maktul yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti başkanı, iddianamedeki suçlamaları hatırlattıktan sonra savunma yapması için sanıklara söz verdi.

Olay tarihinde hayvanları meraya götürdüğünü söyleyen Ahmet Koç, burada maktul Harun Karakuş'un Afgan uyruklu çobanı ile karşılaştığını belirtti.

Bu kişiden, hayvanları araziden uzaklaştırmasını istediğini, aksi takdirde kendisini çalışma izni olmadığı için şikayet edeceğini söylediğini aktaran Koç, ilerleyen saatlerde eve döndüğünde Harun Karakuş ve oğlu Berat'ın, ağabeyi Yaman Koç ile tartıştıklarını gördüğünü ifade etti.

Bu esnada kendisini fark eden Harun Karakuş'un, "Benim çobanıma neden öyle söyledin?" diyerek hakaret içeren ifadeler kullandığını iddia eden Koç, "Ben alttan almaya çalıştım ama ısrarla küfür ederek üstüme yürümeye devam ettiler. Maktul elini beline atınca ben de panikle bu olayı gerçekleştirdim." savunmasını yaptı.

Cinayetlerin farklı çapta iki tabancayla işlendiğinin hatırlatılması üzerine sanık Ahmet Koç, bu bilgiyi doğrulayarak silahları kendisinin kullandığını ifade etti.

Sanık Yaman Koç da kavgaya dahil olmadığını, silah patlayınca şoka girdiğini belirterek, suçsuz olduğunu savundu.

Sanık savunmalarına karşı beyanda bulunan müşteki avukatı ise cinayetlerin tasarlanarak işlendiğini ifade ederek, "Sanık aynı anda 2 silahı da kullandığını iddia ediyor. Bir kişinin aynı andan 2 kişiyi, 2 silahla vurması ancak kovboy filmlerinde olur. Doğal hayatın akışana uygun olmayan bu durum, sanıkların cinayetleri birlikte işlediklerini gösteriyor. Bu yüzden sanıkların ayrı ayrı cezalandırılmalarını istiyoruz." dedi.

Beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, müştekilerin katılma taleplerini kabul ederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianame

İddianameye göre 20 Mayıs'ta, Elmadağ ilçesine bağlı Hasanoğlan Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Koç, olay tarihinde merada karşılaştığı Harun Karakuş'un Afgan uyruklu çobanına hayvanları otlattığı için kızdı.

Bunun üzerine Harun Karakuş ve oğlu Berat Karakuş, Ahmet Koç'un ağabeyi Yaman Koç ile tartışmaya başladı.

Ahmet Koç'un da sonradan dahil olduğu tartışmada, baba ve oğlu Karakuş tabancayla öldürüldü.

İddianamede, Ahmet Koç ve Yaman Koç kardeşlerin, kasten öldürme suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.