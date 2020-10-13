Son dakika haberleri... Hayvan otlatmaya gitti, ormanlık alanda tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika

Son dakika haberleri... Hayvan otlatmaya gitti, ormanlık alanda tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu
13.10.2020 09:37
Son dakika haberi... Samsun'da hayvan otlatmaya giden 26 yaşındaki genç ormanlık alanda tüfekle vurulmuş halde cesedi bulundu.
Samsun'da hayvan otlatmaya giden 26 yaşındaki genç ormanlık alanda tüfekle vurulmuş halde cesedi bulundu.
Olay, Samsun'un Alaçam ilçesi Bahşioymağı Mahallesi'ndeki bir ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendilerine ait büyükbaş hayvanları otlatmaya giden Mustafa Küçükçadırcı (26) akşam geri dönmeyince ailesi ormanlık alanda bir el silah sesi de duyduklarını belirterek olayı jandarmaya haber verdi. Dün akşam ormanda yapılan aramada Mustafa Küçükçadırcı'nın tüfekle vurulmuş halde ölü olarak buldu.
Olayda ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
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