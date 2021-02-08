Hazar Gölü'nün "uzun kulaklı sakinleri" jandarmanın şefkatli elleriyle besleniyor (2) - Son Dakika

Hazar Gölü'nün "uzun kulaklı sakinleri" jandarmanın şefkatli elleriyle besleniyor (2)

08.02.2021 11:13
Hazar Gölü'nün

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde eşsiz doğal güzelliklere sahip Hazar Gölü'ndeki bir adacıkta yaşayan tavşanlar kışın jandarmanın şefkatli elleriyle besleniyor.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde eşsiz doğal güzelliklere sahip Hazar Gölü'ndeki bir adacıkta yaşayan tavşanlar kışın jandarmanın şefkatli elleriyle besleniyor.

İlçeye bağlı Sürek köyü yakınlarında bulunan ve kıyıdan yaklaşık 200 metre uzaklıkta yer alan adaya 20 yıl önce jandarma personeli tarafından bırakılan bir çift tavşan zamanla çoğalarak bölgeyi mesken tuttu.

Halk arasında "tavşan adası" olarak isimlendirilen adada yaşayan tavşanlar çetin kış koşullarında yiyecek bulmakta zorlanıyor.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler kent merkezindeki semt pazarlarından temin ettikleri marul, maydanoz, lahana, brokoli, havuç, elma, mandalina gibi sebze ve meyveleri kayıkla adaya götürerek belirli noktalara bırakıyor.

Ekiplerin adadan uzaklaşmasıyla saklandıkları yuvalarından çıkan tavşanlar sebze ve meyveleri afiyetle tüketiyor.

Kimi zaman da ürkmeden yanlarına gelen tavşanları elleriyle besleyen jandarma ekiplerinin duyarlılığı sayesinde adanın "uzun kulaklı sakinleri" çetin kış koşullarında aç kalmıyor.

Vatandaşların güvenliği için 7 gün 24 saat özverili çalışma yürüten jandarma ekiplerinin adadaki tavşanlara gösterdiği duyarlılık, ilçede takdir görüyor.

"Jandarma 'Hızır gibi' yetişti"

Sürek Köyü Muhtarı Ahmet Gönültaş, AA muhabirine, Sivrice ilçesinin Hazar Gölü ve Hazarbaba Kayak Merkezi sayesinde yılın dört mevsimi ziyaretçilerden büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Hazar Gölü'ne ziyaretçi ilgisinin "tavşan adası" ile daha da arttığını dile getiren Gönültaş, adadaki tavşanların sayılarının artmasından dolayı kış aylarında yiyecek bulmakta zorluk yaşadıklarını belirtti.

"Kış aylarında tavşan adamızda bulunan otlar kuruyor. Jandarma 'Hızır gibi' yetişti. Allah razı olsun, jandarmamız yemlerini getirip adaya bırakıyor." diyen Gönültaş, jandarmaya duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Gönültaş, her türlü zor koşulda vatandaşların güvenliği için gece gündüz demeden özveriyle çalışan jandarmanın bu tür sosyal konularda gösterdiği duyarlılığın gönüllerde yer ettiğini ifade ederek, her daim jandarmaya minnet duyduklarını, "ayaklarına taş değmesin" diye dua ettiklerini kaydetti.

Hazar Gölü, Jandarma, Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hazar Gölü'nün 'uzun kulaklı sakinleri' jandarmanın şefkatli elleriyle besleniyor (2) - Son Dakika


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