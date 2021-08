Son dakika haberleri: Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati, Van'da ziyaretlerde bulundu Açıklaması - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, erken seçim tartışmalarına ilişkin, "Mecliste AK Partili milletvekilleri el kaldırmadığı sürece seçim kararı alınamayacağına göre sen neden 2-3 yıldır 'erken seçim olacak' diyorsun." dedi.

"Van İş Dünyası ile Buluşma Toplantısı"nın ardından Valiliği ziyaret eden Nebati, Vali ve Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez'den kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Esnafı ziyaret ederek, iş yeri sahipleriyle görüşen Nebati, maske, hijyen ve mesafe kurallarına uymaya devam etmelerini istedi.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçen Nebati, burada yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nde hangi etnik yapıdan olursa olsun herkesin eşit olduğunu söyledi.

Zamanında yapılacak seçimlerin çalışmalarına erken başladıklarını anlatan Nebati, şöyle devam etti:

"Bir seçim bitiyor, 6 ay gıkları çıkmıyor, ondan sonra başlıyorlar. ya Allah'tan kork. Seçim kararını şu an Mecliste AK Parti, 'evet' demediği sürece alma şansları yok. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Cumhurbaşkanı erken seçim kararı alır. Mecliste AK Partili milletvekilleri el kaldırmadığı sürece seçim kararı alınamayacağına göre sen neden 2-3 yıldır 'erken seçim olacak' diyorsun.

Şunu da bilsinler, biz seçim biter akşamında ikinci seçim ne zaman diye kollarımızı sıvar, sokağa çıkarız. Heybemiz dolu. 2 yıldır sürekli gündemde ne var, erken seçim. 'İlkbaharda seçim olacak, sonbaharda seçim olacak, 3 aya kalmaz erken seçim olacak' diye diye ülkeyi sürekli gergin tutarlar. Niye? 'Ey uluslararası iş dünyası, yakında seçim olacak sakın gelme.' Sonra bir açıklama yaparlar, 'Sakın buraya gelip yatırım yapmayın. Yatırımlarınıza bile el koyarız' diye. Yurt dışındakilere 'gelmeyin' derler. Biz inanç itibarıyla da ekonomik ve sosyal anlamda da Allah'ın izniyle heybesi dolan bir partinin mensuplarıyız. Güçlüyüz, gücümüze güç katmalıyız. İş yapar, iş üretiriz. Yaptığımız işin daha iyi olması için kendi aramızda yarışırız. Özgürlük alanlarını genişlettik. Herkesin kendisini ifade edebileceği imkanlar sağladık."

Nebati, ülkede güvensizlik ortamı oluşturulması için çaba gösterenlerin olduğunu dile getirerek, "Bir ay bakıyorsunuz sadece Merkez Bankası onların gündeminde. Olmayan şeylerle gündemlerinde. '128 milyar dolar nerede' diye başlarlar, bunlarda da çok mahirdirler, bütün Türkiye'ye yayarlar, yurt dışından da destek alırlar, sonra giderler bir yerlere pankart asarlar. 128 milyar dolar nerede diye sorar, sonra biz bu cevapları veririz otururlar. Yangında olduğu gibi. Günlerce yalan üretirler ta ki biz bu gerçekleri anlatıncaya kadar. Bunlar yeni bir yol bulurlar, onun üzerinden giderler." ifadelerini kullandı.

"Terör denen şey tamamen unutulmuş durumda"

Van'da gece insanların sokaklarda güvenle dolaştığını, işlerine rahatça gidip geldiğini vurgulayan Nebati, şunları kaydetti:

"Terör denen şey tamamen unutulmuş durumda. Türkiye operasyon üzerine operasyon yapıyor, yetmiyor Suriye'ye, Irak'a giriyor. Her türlü gücünü ortaya koymuş durumda, can güvenliği tam sağlanmış, siz 'seçim olacak mallarınıza el koyacağız' derseniz gelir biri yatırım yapar mı Van'a. Sen kime zarar veriyorsun, önce burada yaşayanlara, sonra Türkiye'ye. Tek hedef ne, 'Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun. Erdoğan gitsin ülke bölünsün, batsın, millet birbirine düşsün.' Nedir senin alıp veremediğin şey? Bu ülkede 20 yıl Tayyip Erdoğan ve ekibi ne yaptı hizmetin dışında. Ufak tefek eksiklik her yerde olur."

Nebati, savunma sanayisinde yüzde 70 yerlilik oranını geçtiklerine dikkati çekerek, "Bu ülkede İHA'ları uçuramıyorduk. Teröristler geliyordu, üzerlerine uçakları gönderinceye kadar haberleri oluyor, kaçıyorlardı. İHA'larımız, SİHA'larımız. Bugün Irak'ta, sınırda teröristler kımıldayamıyorsa bundan oldu. Van dağlarında terörist yoksa bunlar sayesinde oldu. Bunların üstesinden geldik." değerlendirmesinde bulundu.