Son dakika haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

30.12.2020 11:23
Son dakika haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, AA'nın

Son dakika ekonomi haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Elvan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Yaşam" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Sofranın sürpriz konuğu" isimli fotoğrafını tercih eden Elvan, "spor" kategorisinde ise Hüseyin Yıldız'ın "Buz tutan gölde futbol" isimli fotoğrafına oy verdi.

Bakan Elvan'ın "haber" kategorisindeki tercihi ise Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele" isimli fotoğrafı oldu.

"Fotoğraflarda büyük bir özveri ve emek var"

Fotoğraflara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Elvan, şunları kaydetti:

"AA'nın dünyanın her bölgesinde mazlumların sesini tüm insanlığa duyuran, kimi zaman tebessüm ettiren kimi zaman gözyaşlarına boğan bu kareleri çeken emektarlarını kutluyorum. Sıcak çatışma bölgeleri dahil bu fotoğrafların çekilmesinde büyük bir özveri ve emek var, bunu öncelikli olarak ifade etmek istiyorum.

AA'nın Yılın Fotoğrafları aslında bir yılda Türkiye'de ve dünyada neler olduğunu anlatan kısa bir özet. AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Sayın Genel Müdürümüz Şenol Kazancı ve bu projede emeği geçen muhabirlere, foto muhabirlerine, kameramanlara teker teker teşekkür ediyorum."

Hüseyin Yıldız, Anadolu Ajansı, Özkan Bilgin, Lütfi Elvan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika Ekonomi


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