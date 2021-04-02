Son dakika haberleri! Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldi
02.04.2021 19:17
Son dakika haber... Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileriyle video konferans yöntemi ile verimli bir toplantı gerçekleştirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileriyle video konferans yöntemi ile verimli bir toplantı gerçekleştirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileriyle video konferans yöntemi ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi reformlarımızı anlattık. Değerli büyükelçilere ilgileri için teşekkür ediyorum" dedi.
(Musa Erdoğan/İHA)
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