Son dakika haberleri! Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Lütfi Elvan'ın atanması kararı Resmi Gazete'de - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Kararına göre Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Lütfi Elvan atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Kararına göre görevden affını isteyen ve görevden affedilen Berat Albayrak'tan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Lütfi Elvan atandı.
(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)
- Kaynak: İHA
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