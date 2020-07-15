Son dakika haberleri... Haziranda markalı konutların stok erime hızında rekor yaşandı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Haziranda markalı konutların stok erime hızında rekor yaşandı

Gelen son dakika haberine göre GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi haziran sonuçlarına göre, haziran ayında stok erime hızı önceki aya göre 8 puan artış ile yüzde 11,96 ile rekor seviyede gerçekleşti.

REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi haziran sonuçlarına göre, haziran ayında stok erime hızı önceki aya göre 8 puan artış ile yüzde 11,96 ile rekor seviyede gerçekleşti.

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"REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi" haziran sonuçlarına göre, haziran ayında fiyatlar, bir önceki aya göre yüzde 1,12, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 6,34 arttı. Konut alımında banka kredisi kullanımının 17,03'ten 47,03'e çıkarak bir önceki aya göre 30 puan arttığı haziran ayında, yükselen stok erime hızı 11,96 seviyesinde gerçekleşti.

Yeni Konut Fiyat Endeksi'nde, haziran ayında bir önceki aya göre 1+1 konut tipinde yüzde 0,43, 2+1 konut tipinde yüzde0,36, 3+1 konut tipinde yüzde 0,15 ve 4+1 konut tipinde yüzde 0,18 nominal artış yaşandı.

Haziran ayında markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 6,36'lık kısmının yabancı yatırımcılara yapıldığı gözlendi. Bu satışlarda yüzde 57,14 ile 2+1 özellikteki konutlar tercih edildi.

Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet ve banka kredisi kullanım oranları incelendiğinde, haziran ayında peşinat kullanım oranı yüzde 32,50, banka kredisi kullanım oranı yüzde 47,03 ve senet kullanım oranı yüzde 20,47 olarak gerçekleşti. Mayıs ayında peşinat kullanımı yüzde 27,63, banka kredisi kullanımı yüzde 17,03, senet kullanımı yüzde 55,34 olarak gerçekleşmişti.

Haziran ayında markalı konutlardaki stok erime hızı rakamları değerlendirildiğinde adet bazında yüzde 11,96 oranında erime gözlendi. Mayıs ayında stok erime hızı yüzde 3,79 oranında gerçekleşmişti.

Haziranda satışı gerçekleştirilen markalı konutların yüzde 49,92'si bitmiş konut stoklarından, yüzde 50,08'i bitmemiş konut stoklarından oluştu. Mayıs ayında ise satışların yüzde 28,85'i bitmiş, yüzde 71,15'i bitmemiş konut stoklarından oluşmuştu.

-"Düşük faiz oranları, konut kredileri çok olumlu etkiledi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, yeni konut satışlarındaki ödeme yöntemlerini incelendiğinde, banka kredisi kullanımının bir önceki aya göre 30 puan arttığını gördüklerini bildirdi.

Kalyoncu, şunları kaydetti:

"Mayıs ayında 3,79 seviyesinde gerçekleşen stok erime hızının haziranda çok hızlı bir şekilde 11,96 seviyesine yükselmesi ise beklemede olan konut alıcıları için faiz oranının ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Konut stokunun erime hızındaki bu artışta, kamu bankalarının tarihin en düşük faiz oranlarıyla sunduğu konut kredileri çok etkili oldu. Düşük faiz oranının devam etmesiyle önümüzdeki aylarda özellikle kredili konut satışlarındaki hareketlilik sürecektir."

REIDIN Genel Müdürü Alp Çapa ise haziran ayında stok erime hızı ise önceki aya göre yaklaşık 8 puan artış ile yüzde 11,96 rekor seviyede gerçekleştiğini ifade etti.

Çapa "Markalı konut projeleri kapsamında yabancı yatırımcılara yapılan satışların oranı haziran ayında yüzde 6,36 seviyesine yükseldi ve bu satışlarda yüzde 57,14'lük tercih oranı ile 2+1 özellikteki konutlar öne çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

Banka, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 12:33 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri... Haziranda markalı konutların stok erime hızında rekor yaşandı - Son Dakika Ekonomi
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