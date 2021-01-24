HDP Esenyurt ilçe binasına operasyon - Son Dakika

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt Belediyesi personelinin HDP ilçe binasında dezenfekte işlemi yaparken çekilen ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, örgüt elebaşının afiş ve posterlerinin görülmesi üzerine çalışma başlattı.

HDP Esenyurt ilçe binasında asılı, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan 'ın afiş ve posterlerinin indirilmesi, asanların yakalanması için operasyon başlatıldı.

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