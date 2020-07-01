Son dakika haberleri: HDP Grup Başkanvekili Beştaş, boralara ilişkin düzenlemeye tepki gösterdi Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri: HDP Grup Başkanvekili Beştaş, boralara ilişkin düzenlemeye tepki gösterdi Açıklaması

Gelen son dakika haberlerine göre HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, barolara ilişkin kanun teklifinin yürütmenin savunmaya darbesi olduğunu savundu.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, barolara ilişkin kanun teklifinin yürütmenin savunmaya darbesi olduğunu savundu.

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Beştaş, partisinin avukat kökenli milletvekilleriyle Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Hemen hemen bütün illerde, on binlerce avukatın alanlarda olduğunu ve kanun teklifini kabul etmediklerini öne süren Beştaş, avukatlık mesleğinin savunmanın teminatı anlamına geldiğini söyledi. Beştaş, avukatlar için insan hakları ve hukukun üstünlüğünü savunmanın bir görev olduğunu belirterek iktidarın çoklu baro sistemini savunmasına tepki gösterdi.

"Aslında amaç halkı savunmasız bırakmaktır." diyen Beştaş, iktidarın, avukatları emir komutaya almaya çalıştığını, çoklu baro ile savunmanın çökertilmek istendiğini iddia etti. Türkiye Barolar Birliği yönetiminin de ele geçirilmek istendiğini savunan Beştaş, teklifin avukatlara çare üretmediğini iddia etti. Teklifin sadece boraları ve avukatları değil, herkesi ilgilendirdiğini ifade eden Beştaş, teklifin amacının yandaş baro ve avukatlar yaratmak, muhalif avukat ve baroların itibarsızlaşmasını sağlamak olduğunu öne sürdü.

Beştaş, "Bu teklif, yürütmenin savunmaya darbesidir. Savunma makamını ele geçirme girişimidir. Yandaş hakim, yandaş savcı, yandaş avukat olsun istiyorlar. Adaleti bitirmek, hak hukuk kalmasın istiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Adil olmayan mahkemelerin çoklu baro sisteminde engizisyon mahkemeleriyle yarışır hale geleceğini öne süren Beştaş, teklifin geri çekilmesini istedi.

Halkların Demokratik Partisi, Meral Danış Beştaş, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 14:31 Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri: HDP Grup Başkanvekili Beştaş, boralara ilişkin düzenlemeye tepki gösterdi Açıklaması - Son Dakika

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